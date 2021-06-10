У Львові маршрутка знесла знак та розтрощила конструкцію АЗС: фото і відео

Водій львівської маршрутки 10 червня не впорався з керуванням і зніс дорожній знак та світлову конструкцію АЗС. Внаслідок аварії автобус сильно постраждав – у нього зім'ялась передня частина кузова.
ДТП трапилась на проспекті Червоної Калини. На щастя, внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.
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Автобус зніс знак і конструкцію АЗС
- На проспекті Червоної Калини о 6:38 трапилась ДТП за участю приміської маршрутки №183.
- Водій, рухаючись в напрямку центру міста, зніс дорожній знак.
- Після цього автобус розтрощив світлову конструкцію біля заправки ANP.
- Внаслідок аварії в маршрутки сильно зім'явся кузов.
Дивіться відео, як автобус зніс дорожній знак:
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Патрульні склали на водія протокол
Речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій розповіла, що у момент ДТП в салоні автобуса пасажирів не було, тож внаслідок аварії ніхто не постраждав. Правоохоронці встановили, що 49-річний водій автобуса, що їхав за маршрутом №183 "АС-2 – Рудне", не впорався з керуванням.
Патрульні склали на нього адмінпротокол за "порушення ПДР, що призвело до ДТП". Чоловікові загрожує 340 гривень штрафу або позбавлення права керувати автівкою терміном від 6 місяців до року.
Водій зніс дорожній знак / Фото Оксани Кумецької
На чоловіка склали протокол / Фото Vasya Khoma