У Львові з 20 січня перекриють для руху транспорту вулицю Грюнвальдську. Тут проводитимуть ремонтні роботи – приєднуватимуть зовнішню каналізацію до житлового будинку.

Вулицю Грюнвальдську перекриють майже на 3 тижні. Ремонтні роботи проводитиме ТзОВ "Цикада Плюс". Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Коли перекриють вулицю Грюнвальдську

З 8:00 год 20 січня і до 20:00 год 8 лютого перекриють рух транспорту на вулиці Грюнвальдській – від вулиці Антоновича до вулиці Кокорудза.

Тут проводитимуть ремонтні роботи з приєднання зовнішньої каналізації до житлового будинку. Роботи проводитиме ТзОВ "Цикада Плюс".



Вулицю Грюнвальдську перекриють з 20 січня до 8 лютого / Фото Львівської міськради