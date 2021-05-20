У Львові майже 50 вулиць 20 травня лишились зовсім без води: адреси

Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів міста. Відтак жителі майже 50 львівських вулиць 20 травня тимчасово залишаться без води.
Причина відключення води – перепідключення новозбудованого водопроводу на вулиці Степана Бандери, заміна водозапірної арматури та інші планові ремонтні роботи. Водопостачання планують відновити до 20:00.
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Де у Львові не буде води з 9:30 до 20:00
- вулиця Архітекторська – всі будинки;
- вулиця Бібліотечна – всі будинки;
- вулиця Війтовича – всі будинки;
- вулиця Каменярів – всі будинки;
- вулиця Карпінського – всі будинки;
- площа Кропивницького – всі будинки;
- вулиця Крушельницької – всі будинки;
- вулиця Матейка – всі будинки;
- вулиця Меретина – всі будинки;
- вулиця Ангеловича – всі будинки;
- вулиця Митрополита Андрея – всі будинки;
- вулиця Новаківського – всі будинки;
- вулиця Озаркевича – всі будинки;
- вулиця Професорська – всі будинки;
- вулиця Рилєєва – всі будинки;
- вулиця Сєченова – всі будинки;
- площа Святого Юра – всі будинки;
- вулиця Словацького – всі будинки;
- вулиця Технічна – всі будинки;
- вулиця Устияновича – всі будинки;
- площа Шашкевича – всі будинки;
- вулиця Шептицьких – всі будинки;
- вулиця Бандери – будинки № 2, 4, 6, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
- вулиця Городоцька – будинки № 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 122, 123, 125;
- вулиця Дорошенка – будинки № 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68, 69, 71, 73.
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Де у Львові не буде води з 9:30 до 17:00
- вулиця Єфремова – будинки № 75, 83, 85;
- вулиця Окружна – будинок № 8;
- вулиця Виговського – будинки № 83,89;
- вулиця Барвінок – будинок № 1;
- вулиця Січових Стрільців – будинок № 10;
- вулиця Барвінських – будинок № 2;
- Зоряна – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 12:00 до 15:00
- вулиця Володимира Великого – будинки № 35, 35а, 37, 39, 39/5, 41, 43, 47, 47, 49, 49, 49а;
- вулиця Тролейбусна – будинки № 2, 4, 6, 8;
- вулиця Банківська – всі будинки;
- вулиця Вороного – всі будинки;
- вулиця Дорошенка – всі будинки;
- вулиця Ковжуна – всі будинки;
- вулиця Ліста – всі будинки;
- вулиця Тиха – всі будинки;
- вулиця Томашівського – всі будинки;
- вулиця Чайковського – всі будинки;
- площа Яворського – всі будинки;
- проспект Свободи – будинки № 1/3, 1/3, 3, 5, 7.
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Де у Львові не буде води з 12:00 до 16:00
- вулиця Вернадського – будинки № 18, 20, 20/1, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40;
- вулиця Драгана – будинки № 11, 17, 19, 21;
- вулиця Скрипника – будинок № 39;
- проспект Червоної Калини – будинки № 106, 108, 110, 112, 114.