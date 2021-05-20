У Львові майже 50 вулиць 20 травня лишились зовсім без води: адреси

20 травня 2021 , 11:24
Читать новость на русском

Джерело:

"Львівводоканал"

Фахівці "Львівводоканалу" продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів міста. Відтак жителі майже 50 львівських вулиць 20 травня тимчасово залишаться без води.

Причина відключення води – перепідключення новозбудованого водопроводу на вулиці Степана Бандери, заміна водозапірної арматури та інші планові ремонтні роботи. Водопостачання планують відновити до 20:00.

Актуально У Львові на місяць вимкнули гарячу воду: розпочались традиційні гідравлічні випробування

Де у Львові не буде води з 9:30 до 20:00

  • вулиця Архітекторська – всі будинки;
  • вулиця Бібліотечна – всі будинки;
  • вулиця Війтовича – всі будинки;
  • вулиця Каменярів – всі будинки;
  • вулиця Карпінського – всі будинки;
  • площа Кропивницького – всі будинки;
  • вулиця Крушельницької – всі будинки;
  • вулиця Матейка – всі будинки;
  • вулиця Меретина – всі будинки;
  • вулиця Ангеловича – всі будинки;
  • вулиця Митрополита Андрея – всі будинки;
  • вулиця Новаківського – всі будинки;
  • вулиця Озаркевича – всі будинки;
  • вулиця Професорська – всі будинки;
  • вулиця Рилєєва – всі будинки;
  • вулиця Сєченова – всі будинки;
  • площа Святого Юра – всі будинки;
  • вулиця Словацького – всі будинки;
  • вулиця Технічна – всі будинки;
  • вулиця Устияновича – всі будинки;
  • площа Шашкевича – всі будинки;
  • вулиця Шептицьких – всі будинки;
  • вулиця Бандери – будинки № 2, 4, 6, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
  • вулиця Городоцька – будинки № 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 122, 123, 125;
  • вулиця Дорошенка – будинки № 38, 40, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68, 69, 71, 73.

Цікаво День вишиванки у Львові: в сорочки вбралися леви, статуї та водії автобусів – чарівні фото

Де у Львові не буде води з 9:30 до 17:00

  • вулиця Єфремова – будинки № 75, 83, 85;
  • вулиця Окружна – будинок № 8;
  • вулиця Виговського – будинки № 83,89;
  • вулиця Барвінок – будинок № 1;
  • вулиця Січових Стрільців – будинок № 10;
  • вулиця Барвінських – будинок № 2;
  • Зоряна – всі будинки.

Де у Львові не буде води з 12:00 до 15:00

  • вулиця Володимира Великого – будинки № 35, 35а, 37, 39, 39/5, 41, 43, 47, 47, 49, 49, 49а;
  • вулиця Тролейбусна – будинки № 2, 4, 6, 8;
  • вулиця Банківська – всі будинки;
  • вулиця Вороного – всі будинки;
  • вулиця Дорошенка – всі будинки;
  • вулиця Ковжуна – всі будинки;
  • вулиця Ліста – всі будинки;
  • вулиця Тиха – всі будинки;
  • вулиця Томашівського – всі будинки;
  • вулиця Чайковського – всі будинки;
  • площа Яворського – всі будинки;
  • проспект Свободи – будинки № 1/3, 1/3, 3, 5, 7.

Зауважте Маємо ціль – бути першим медичним хабом в Україні, – Садовий про нову медстратегію у Львові

Де у Львові не буде води з 12:00 до 16:00

  • вулиця Вернадського – будинки № 18, 20, 20/1, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40;
  • вулиця Драгана – будинки № 11, 17, 19, 21;
  • вулиця Скрипника – будинок № 39;
  • проспект Червоної Калини – будинки № 106, 108, 110, 112, 114.
Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатися на сайті "Львівводоканалу".
Автор: Ольга Котів