Була в дуже важкому стані: у Львові медики ОХМАТДИТу вилікували немовля від коронавірусу – фото

У Львові від коронавірусу одужала наймолодша пацієнтка ОХМАТДИТу. 13 травня немовля виписали з реанімації для новонароджених. Окрім COVID-19 у дівчинки діагностували бактеріальний сепсис. Проте, на щастя, всі хвороби вже відступили.

Нещодавно новонароджену хрестили у реанімації ОХМАТДИТу. Наразі немовля перебуває у звичайній палаті відділення педіатрії.

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У Львові новонароджену вилікували від коронавірусу

В ОХМАТДИТі розповіли, що найменшу пацієнтку медзакладу, яка хворіла на коронавірус, 13 травня виписали з реанімації для новонароджених. Дівчинку нещодавно там хрестили, молячись за здоров'я малечі. Невдовзі хвороба відступила. Наразі новонароджена разом зі своєю мамою перебуває у звичайній палаті у відділенні педіатрії. Медики ОХМАТДИТу допомагають маленькій пацієнтці не відставати у розвитку від однолітків.

Завідувачка реанімації новонароджених Галина Заремба та неонатологиня Ольга Мисак розповіли, що через перенесені COVID-19 та бактерійний сепсис дівчинка поки дещо ослаблена.

У неї немає неврологічного дефіциту, як це буває з такими дітками. Златочці ще важко самій смоктати, тому ми їй допомагаємо. Але вона у нас молодець – трошки їсть сама, трошки з нашою допомогою, але не втрачає бойового духу,

– додали медики.

За словами лікарів, ще потрібно докласти трохи зусиль, щоб новонароджена наздогнала своїх однолітків у вазі. Після цього дівчинку одразу випишуть з лікарні додому.

Медики попереджають, що потрібно берегти своїх дітей та себе, адже COVID-19 підступніший ніж здається.

"А якщо треба допомога – команда ангелів і Супергероїв завжди прийде на допомогу", – підсумували в ОХМАТДИТі.

Станом на 13 травня на Львівщині коронавірус виявили у понад 132 тисяч жителів Львівщини. Лабораторії 12 травня провели 1392 ПЛР-тести. 259 з них виявились позитивними.



У Львові немовля вилікувалось від коронавірусу / Фото ОХМАТДИТ