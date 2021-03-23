Працівники поліклініки, що розташована на вулиці Мазепи, 23 березня влаштували акцію протесту проти відкриття тимчасового госпіталю для хворих на коронавірус у приміщенні медзакладу. За їхніми переконаннями, поліклініку хочуть закрити. Проте міська влада запевняє, що цього не станеться.

Львів'яни перекрили дорогу на вулиці Мазепи, перед поворотом до Лікарні швидкої допомоги. Акція протесту розпочалась близько 14:30.

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Чому медики поліклініки влаштували протест

Біля поліклініки, що на вулиці Мазепи, 23 березня відбулась зустріч медпрацівників та сімейних лікарів з першим заступником міського голови Андрієм Москаленком.

медпрацівників та сімейних лікарів з першим заступником міського голови Андрієм Москаленком. Під час зустрічі учасники обговорили ситуацію з поліклінікою , у якій планують облаштувати тимчасовий госпіталь для хворих на коронавірус.

, у якій планують облаштувати тимчасовий госпіталь для хворих на коронавірус. Проте досягти порозуміння не вдалось й частина медиків та жителів району вирушили перекривати дорогу.

й частина медиків та жителів району вирушили перекривати дорогу. Протестувальники запевняють, що поліклініку закривають, а сімейних лікарів переводять у непридатні приміщення.

Водночас медпрацівники поліклініки не хочуть вірити , що приміщення , які наразі перевели на баланс лікарні швидкої допомоги, їм повернуть .

, , які наразі перевели на баланс лікарні швидкої допомоги, їм . Протестувальники кажуть, що вони не проти облаштування ліжок для хворих. Проте вони хочуть отримати юридичний документ-підтвердження, що їм повернуть приміщення, у яких планують розгорнути шпиталь.

Дивіться фото з акції протесту медків поліклініки / Фото "Варта 1"

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Москаленко пояснив, що буде з поліклінікою на Мазепи

Москаленко на своїй фейсбук-сторінці розповів, що напруга щодо поліклініки на вулиці Мазепи "перейшла всі межі".

З того, що бачу, планують масові акції, збір підписів. Аби лише не дати розгорнути нові критично важливі ліжкомісця для хворих на коронавірус,

– додав посадовець.

Він пояснив, що поліклініка залишиться комунальною міською поліклінікою. Приміщення для тимчасового госпіталю перевели на баланс лікарні швидкої допомоги, щоб ця лікарня юридично мала змогу розпочати роботи, підводити кисень та готувати палати.

"Щоб уникнути будь-яких спекуляцій, керівницею тимчасових шпиталю на Мазепи, 25 призначено Катерину Похожай. Пані Катерина є діючою завідувачкою відділення цієї ж поліклініки. Вона поєднуватиме дві посади. І лише її рішення будуть виконуватись", – додав Москаленко.

Посадовець додав, що поліклініку закривати не планують й медпрацівників не звільняють. Проте кабінети прийому сімейних лікарів можуть змінити локацію.