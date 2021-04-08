У Львові медиків безкоштовно возитимуть на роботу на таксі під час локдауну
На час локдауну водії компанії Bolt безкоштовно возитимуть львівських медиків на роботу. Кілька медзакладів вже отримали перші 300 промокодів на поїздки для своїх працівників.
Джерело:Львівська міськрада
Через складну ситуацію з коронавірусом у Львові компанія Bolt вирішила підтримати медиків. Цю ініціативу започаткували ще у березні 2020 року.
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Таксі Bolt возитимуть львівських медиків безкоштовно
На час локдауну громадський транспорт Львова курсує у режимі спецперевезень. Тож компанія Bolt вирішила підтримати медпрацівників міста. 9 медзакладів вже отримали перші 300 промокодів, які дозволять медикам без затримок діставатися до місця роботи й назад додому.
Ми сподіваємося, що наша допомога сприятиме злагодженій роботі медичних закладів і дозволить уникнути збоїв через можливі запізнення персоналу. Ми готові й надалі допомагати місту, зокрема його критично важливій інфраструктурі,
– розповів керівник напряму замовлення поїздок компанії Bolt в Україні Сергій Павлик.
Компанія започаткувала ініціативу з безкоштовного перевезення медиків у березні 2020 року. За період карантину водії платформи Bolt здійснили 125 тисяч поїздок для медпрацівників на понад 23 мільйони гривень. У Львові компанія повністю забезпечувала перевезення медиків клінічної лікарні швидкої медичної допомоги та обласної інфекційної лікарні.
Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові
- У Львові станом на 8 квітня в стаціонарах лікуються 1115 пацієнтів. З них 1066 людей – хворі на коронавірус, 66 – перебувають у реанімації, а 32 людей – підключені до апаратів ШВЛ.
- У міських лікарнях наразі є 1500 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом. До 10 квітня резерв ліжкомісць збільшать до 2 тисяч.
- На створення тимчасових госпіталів з бюджету Львова виділили 18 мільйонів гривень.
- З 25 березня Львівщина перейшла у червону зону, тож тут діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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