У Львові медиків безкоштовно возитимуть на роботу на таксі під час локдауну

Джерело:Львівська міськрада
На час локдауну водії компанії Bolt безкоштовно возитимуть львівських медиків на роботу. Кілька медзакладів вже отримали перші 300 промокодів на поїздки для своїх працівників.
Через складну ситуацію з коронавірусом у Львові компанія Bolt вирішила підтримати медиків. Цю ініціативу започаткували ще у березні 2020 року.
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На час локдауну громадський транспорт Львова курсує у режимі спецперевезень. Тож компанія Bolt вирішила підтримати медпрацівників міста. 9 медзакладів вже отримали перші 300 промокодів, які дозволять медикам без затримок діставатися до місця роботи й назад додому.
Ми сподіваємося, що наша допомога сприятиме злагодженій роботі медичних закладів і дозволить уникнути збоїв через можливі запізнення персоналу. Ми готові й надалі допомагати місту, зокрема його критично важливій інфраструктурі,
– розповів керівник напряму замовлення поїздок компанії Bolt в Україні Сергій Павлик.
Компанія започаткувала ініціативу з безкоштовного перевезення медиків у березні 2020 року. За період карантину водії платформи Bolt здійснили 125 тисяч поїздок для медпрацівників на понад 23 мільйони гривень. У Львові компанія повністю забезпечувала перевезення медиків клінічної лікарні швидкої медичної допомоги та обласної інфекційної лікарні.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу