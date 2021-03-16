У львівському медуніверситеті облаштують додаткові ковідні ліжка, – Садовий

Міський голова Андрій Садовий заявив, що у двох будівлях медичних закладів освіти облаштують ліжка для хворих на коронавірус. Мовиться про львівські медуніверситет і медколедж. Влада веде перемовини щодо того, аби задіяти ще й поліклініку на Мазепи.

За рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, у Львові мають організувати 700 місць для хворих на ковід. На це з міського бюджету виділять 18 мільйонів гривень.

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Які медзаклади віддадуть свої приміщення

Комісія ТЕБ і НС постановила звільнити кабінети двох закладів медичної освіти, щоб облаштувати там ліжка для хворих

Попросили медичний коледж і медуніверситет, щоб вони тимчасово звільнили кабінети, щоб ми могли розміщувати хворих. Також мав сьогодні годинну розмову з працівниками поліклініки на Мазепи. Вони розуміють, що це створює незручності для роботи, але мовиться про життя людей,

– заявив Андрій Садовий.

Працівники поліклініки на Мазепи – проти облаштування у них місць для хворих із COVID-19. Але мер Львова наголосив, що рішення комісії ТЕБ і НС не підлягають обговоренню і є обов'язковими для виконання. Оскільки вони діють в інтересах львів'ян.

Яка ситуація з ліжками у Львові

На Львівщині передбачено 1 300 ліжок для хворих на COVID-19. Наразі заповнено 652 місця.

Садовий заявив, що вільних ліжок вистачить лише на два тижні.

Тим часом мають облаштувати додаткові місця та підвести кисень.

Попередньо вже оголосили про 5 поліклінік, де розташують 366 ліжок.

Зараз там планують розмішувати хворих з легким перебігом захворювання. Але за потреби – облаштують повноцінні ковідні шпиталі.

Міський голова Львова анонсував початок ремонту в медустановах. Вони є необхідними для облаштування додаткових ліжко-місць. Ці роботи займуть до 2 тижнів часу.