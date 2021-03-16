У львівському медуніверситеті облаштують додаткові ковідні ліжка, – Садовий

Джерело:24 канал
Міський голова Андрій Садовий заявив, що у двох будівлях медичних закладів освіти облаштують ліжка для хворих на коронавірус. Мовиться про львівські медуніверситет і медколедж. Влада веде перемовини щодо того, аби задіяти ще й поліклініку на Мазепи.
За рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, у Львові мають організувати 700 місць для хворих на ковід. На це з міського бюджету виділять 18 мільйонів гривень.
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Комісія ТЕБ і НС постановила звільнити кабінети двох закладів медичної освіти, щоб облаштувати там ліжка для хворих
Попросили медичний коледж і медуніверситет, щоб вони тимчасово звільнили кабінети, щоб ми могли розміщувати хворих. Також мав сьогодні годинну розмову з працівниками поліклініки на Мазепи. Вони розуміють, що це створює незручності для роботи, але мовиться про життя людей,
– заявив Андрій Садовий.
Працівники поліклініки на Мазепи – проти облаштування у них місць для хворих із COVID-19. Але мер Львова наголосив, що рішення комісії ТЕБ і НС не підлягають обговоренню і є обов'язковими для виконання. Оскільки вони діють в інтересах львів'ян.