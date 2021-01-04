Львівська МТГ почала офіційно діяти з 1 січня 2021 року. Тому для того, щоб зручно сполучити міста та села громади зі Львовом, виконком затвердив 9 нових маршрутів руху міських автобусів.

Виконком ЛМР затвердив схему 9 маршрутів до сіл та селищ Львівської МТГ. Комітет продовжив 4 наявних та створив 5 нових маршрутів. Про це пресслужба Львівської міськради.

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Як міські автобуси курсуватимуть до сіл та міст Львівської МТГ

Схему маршрутів, яку затвердив виконком ЛМР, вже погодила поліція. Тому автобуси вже почали курсувати до міст та сіл Львівської МТГ з початку року.

Відповідно до погодженої схеми маршрутів та рішення виконавчого комітету, з 1 січня 2021 року розпочали курсувати 9 маршрутів до населених пунктів Львівської МТГ. Продовжено 4 існуючих маршрути й запущено 5 нових. Були певні перебої в роботі маршрутів № 58 і № 59, які обслуговує наш приватний перевізник, однак все врегульовуємо,

– повідомили в управлінні транспорту ЛМР.

Які маршрути продовжили

№ 1А – місто Дубляни – село Малехів – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Липинського – проспект Чорновола – проспект Свободи – площа Міцкевича – площа Галицька – площа Соборна – вулиця Винниченка – вулиця Підвальна – площа Данила Галицького – вулиця Гонти – площа Різні – проспект Чорновола – вулиця Липинського – вулиця Хмельницького – Малехів – Дубляни.

– місто Дубляни – село Малехів – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Липинського – проспект Чорновола – проспект Свободи – площа Міцкевича – площа Галицька – площа Соборна – вулиця Винниченка – вулиця Підвальна – площа Данила Галицького – вулиця Гонти – площа Різні – проспект Чорновола – вулиця Липинського – вулиця Хмельницького – Малехів – Дубляни. № 22 – вулиця Зернова – проспект Чорновола – вулиця Варшавська – вулиця Замарстинівська – Брюховичі (вулиця Львівська – вулиця Весняна – вулиця Смолиста – вулиця Незалежності України – вулиця Курортна – вулиця Львівська – вулиця Під Осовою) – село Воля Гамулецька – село Гряда – село Воля Гамулецька – Брюховичі – вулиця Замарстинівська – вулиця Варшавська – проспект Чорновола – вулиця Куліша – вулиця Зернова.

– вулиця Зернова – проспект Чорновола – вулиця Варшавська – вулиця Замарстинівська – Брюховичі (вулиця Львівська – вулиця Весняна – вулиця Смолиста – вулиця Незалежності України – вулиця Курортна – вулиця Львівська – вулиця Під Осовою) – село Воля Гамулецька – село Гряда – село Воля Гамулецька – Брюховичі – вулиця Замарстинівська – вулиця Варшавська – проспект Чорновола – вулиця Куліша – вулиця Зернова. № 55 – село Збиранка – вулиця Замарстинівська – проспект Чорновола – площа Різні – проспект Чорновола – вулиця Замарстинівська – село Збиранка.

– село Збиранка – вулиця Замарстинівська – проспект Чорновола – площа Різні – проспект Чорновола – вулиця Замарстинівська – село Збиранка. № 56 – село Великі Грибовичі – село Малехів – вулиця Хмельницького – станція "Підзамче" – вулиця Хмельницького – село Малехів – село Великі Грибовичі.

Як курсуватимуть автобуси за новими маршрутами