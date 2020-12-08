Компанія "Нова пошта" створила хаб для міжнародних відправлень у Львові. Посилки львів'ян відтепер доставляють прямим чартерним рейсом Львів – Варшава – Нью-Йорк з Міжнародного аеропорту "Львів".

"Нова пошта" запустила чартерні рейси з львівського аеропорту до Варшави та Нью-Йорка. Також компанія створила у місті дві центральні сортувальні станції. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Міжнародного аеропорту "Львів".

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Що відомо про вантажний авіарейс Львів – Варшава – Нью-Йорк

Перший чартерний вантажний рейс прилетів до Львова з США на початку грудня. На борту авіасудна перебували понад 15 тисяч відправлень загальною вагою 30 тонн. Це були посилки клієнтів сервісу NP Shopping та замовлення з американського інтернет-магазину iHerb.

У львівському аеропорту розповіли, що чартерні вантажні рейси з США до Львова "Нова пошта" планує виконувати щотижня:

З 2 грудня по 23 грудня 2020 року вантажні рейси Нью-Йорк – Варшава – Львів – Варшава виконуватимуть щосереди на повітряному судні В787-900 Dreamliner LOT7929/7928;

2020 року вантажні рейси Нью-Йорк – Варшава – Львів – Варшава виконуватимуть щосереди на повітряному судні В787-900 Dreamliner LOT7929/7928; З 1 січня по 26 березня 2021 року рейси Нью-Йорк – Варшава – Львів – Варшава виконуватимуть щоп’ятниці на літаку В787-800 Dreamliner LOT7929/7928

Саме розвиток вантажних перевезень є основним надбанням львівського аеропорту в час пандемії. І найважливіше – вантажні рейси залишаться з нами й після відновлення пасажирських перевезень,

– зазначила пресслужба аеропорту.

Дивіться фото прямих вантажних літаків Львів – Варшава – Нью-Йорк / Фото Міжнародного аеропорту "Львів"