У Києві 17 лютого доґхантери розсипали отруту для собак. У Львові 21 лютого відразу на 3 вулицях зауважили схожу речовину, яка забарвила сніг у рожевуватий відтінок.

Сніг із характерними плямами зауважили на вулицях Липинського, Тучапського і Городницькій.

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Пресслужба львівської поліції заявила, що наразі схожі виклики не надходили. Водночас правоохоронці попередили: якщо хтось зауважить характерно забарвлений сніг, варто відразу телефонувати у поліцію.

Прибирати сніг до прибуття правоохоронців не варто.

Зверніть увагу! Якщо ви побачите рожевий сніг і зателефонуєте до поліції, це може врятувати чиєсь життя.

У Ветеринарно-стерилізаційному центрі для тварин "Лев" розповіли, що за останній час до них не надходили хворі собаки з підозрою на отруєння. Збільшення кількості мертвих тварин теж, на щастя, не зафіксували.

Що відомо про доґхантерів у Києві