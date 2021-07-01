У Львові можуть посилити карантин через новий небезпечний штам Дельта

У Львові можуть ввести жорсткіші карантинні обмеження через поширення нового штаму коронавірусу Дельта. Фахівці закликають львів'ян вакцинуватись, щоб протидіяти зараженню COVID-19.

У Львівській мерії 1 липня відбулось засідання міського штабу з протидії коронавірусу. Зокрема, через ймовірність поширення штаму Дельта фахівці обговорили готовність медзакладів до госпіталізації хворих, дотримання карантину та прискорення темпів вакцинації.

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У Львові можуть посилити карантин

У Львові 2 липня відбудеться засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Перший заступник міського голови Андрій Москаленко розповів, що під час засідання обговорюватимуть готовність медзакладів та ліжкомісць, підведення кисню й резерв необхідних ліків.

Окрім цього, зважаючи на поширення нового штаму Дельта, фахівці розглянуть питання дотримання карантинних вимог.

Ми звертаємо увагу на дотримання карантинних норм, і для цього будемо мати звернення й готуємо відповідні накази щодо жорсткості виконання карантинних умов – маскового режиму, соціальної дистанції тощо,

– додав посадовець.

Москаленко зазначив, що третім питанням, яке винесуть на розгляд комісії, буде збільшення темпів вакцинації. Воно необхідне для того, щоб влітку щепити від коронавірусу якомога більше людей. Так, у вересні у Львові буде максимальна кількість вакцинованих, і це може протидіяти можливому поширенню нового штаму.

Коротко про штам Дельта