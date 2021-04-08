У Львові можуть послабити карантинні обмеження для шкіл, ринків і літніх майданчиків

Через погіршення ситуації з коронавірусом у Львові продовжили локдаун до 19 квітня. Проте карантинні обмеження для шкіл, ринків і літніх майданчиків можуть послабити.

У Львові вкрай тривожна ситуація з COVID-19. У місті щодня виявляють понад 500 нових хворих на коронавірус.

Актуально Жорсткий карантин у Львові продовжили до 19 квітня

Комісія моніторитиме епідемситуацію у Львові

Міська комісія ТЕБ та НС вирішила продовжити жорсткий карантин у Львові до 19 квітня. Проте обмеження для шкіл, непродовольчих ринків та літніх майданчиків можуть послабити.

Рішення про часткове послаблення карантину планують розглянути 13 квітня. За словами мера Львова Андрія Садового, його прийматимуть за результатами моніторингу епідемситуації з COVID-19 у місті.

Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

У Львові станом на 8 квітня в стаціонарах лікуються 1115 пацієнтів. З них 1066 людей – хворі на коронавірус, 66 – перебувають у реанімації, а 32 людей – підключені до апаратів ШВЛ.

Локдаун у місті запровадили 19 березня. Він триватиме щонайменше до 19 квітня.

Через обмеження у місті зачинені ресторани, кафе, ТРЦ та заклади культури.

Львівські школярі навчаються дистанційно.

Міський громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень.

З 25 березня Львівщина перейшла у червону зону, тож в області діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.

На Львівщині з початку пандемії на коронавірус захворіли 113,4 тисячі людей . На жаль, 2782 хворих померли від ускладнень хвороби. Проте 83,46 тисячі пацієнтів одужали.



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