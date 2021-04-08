У Львові можуть послабити карантинні обмеження для шкіл, ринків і літніх майданчиків

Джерело:фейсбук Андрія Садового
Через погіршення ситуації з коронавірусом у Львові продовжили локдаун до 19 квітня. Проте карантинні обмеження для шкіл, ринків і літніх майданчиків можуть послабити.
У Львові вкрай тривожна ситуація з COVID-19. У місті щодня виявляють понад 500 нових хворих на коронавірус.
Актуально Жорсткий карантин у Львові продовжили до 19 квітня
Міська комісія ТЕБ та НС вирішила продовжити жорсткий карантин у Львові до 19 квітня. Проте обмеження для шкіл, непродовольчих ринків та літніх майданчиків можуть послабити.
Рішення про часткове послаблення карантину планують розглянути 13 квітня. За словами мера Львова Андрія Садового, його прийматимуть за результатами моніторингу епідемситуації з COVID-19 у місті.Зверніть увагу! На Львівщині з початку пандемії на коронавірус захворіли 113,4 тисячі людей. На жаль, 2782 хворих померли від ускладнень хвороби. Проте 83,46 тисячі пацієнтів одужали.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу