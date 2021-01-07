У Львові мер міста Андрій Садовий вручив подяки та премії переможцям конкурсу на найкраще оформлення вітрин до Нового року та Різдва. У ньому брали участь магазини, ресторани, салони краси та інші установи, що розташовані межах території історичної забудови, внесеної до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Конкурс створили для залучення львівських підприємців до прикрашання вітрин у період новорічних та різдвяних свят. Його у Львові проводять щороку. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Хто у Львові найкраще прикрасив вітрини

Цей рік став особливим: попередні роки ми вручали переможцям лише диплом, а цьогоріч ще давали грошову премію. 2020 рік був складний для підприємців, але вони все одно витратили кошти на оформлення вітрин, тому ми вирішили їх підтримати преміями,

– розповіла директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда.

Перше місце посів салон вечірніх та весільних суконь Milla Nova, який отримав премію 25 тисяч гривень. На другому місці опинилась "Родинна пекарня". Вона отримала 15 тисяч гривень. А третім переможцем став ресторан "Оцет". За третє місце він отримав 10 тисяч гривень премії.

Дивіться фото нагородження переможців конкурсу на найкраще оформлення вітрин / Фото Романа Балука

Що відомо про конкурс на найкраще оформлення вітрин до новорічних та різдвяних свят