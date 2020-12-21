На Львівщині правоохоронці викрили зловмисників, які намагались створити фейкові органи місцевої влади у Львові та на Сколівщині. Поліцейські провели низку обшуків у помешканнях фігурантів справи та вилучили безліч доказів злочину.

Протягом грудня 2020 року зловмисники проводили збори жителів Львівщини. Вони намагались створити органи місцевої влади, які дублюють ті, що вже існують. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як зловмисники намагались створити фейкові органи влади

7 грудня зловмисники провели зібрання з жителями села Верхня Рожанка. Під час зборів, які відбувались на кухні приватного будинку, жителі села обрали голову та депутатів самопроголошеної Верхньорожанківської сільради.

приватного будинку, жителі села самопроголошеної Верхньорожанківської сільради. Наступного дня, 8 грудня, зловмисники організували схожі збори для львів'ян . На зібранні вони спонукали місцевих жителів створити фейковий орган державної влади під назвою "орган місцевого самоврядування Львівської міської ради".

. На зібранні вони спонукали місцевих жителів створити фейковий орган державної влади під назвою "орган місцевого самоврядування Львівської міської ради". Правоохоронці встановили особи 6 зловмисників. Ними виявились 48-річний житель Кам’янко-Бузького району, 38-річна жителька Сколівського району, 60-річний львів'янин та 3 жителів Рівненської області віком 49, 56 та 57 років.

Протягом 18 – 20 грудня правоохоронці провели 6 обшуків у помешканнях фігурантів справи у Львівській та Рівненській областях.

у помешканнях фігурантів справи у Львівській та Рівненській областях. Поліцейські вилучили мобільні телефони, флешки й диски, протоколи зборів, газети та документи з даними про утворення незаконних органів місцевого самоврядування та інші речові докази.



Зловмисники намагались створити фейкові органи влади у Львові та Верхній Рожанці / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмисникам

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за самовільне присвоєння владних повноважень, поєднане із вчиненням суспільно небезпечних діянь. Санкція статті передбачає покарання – до 1700 гривень штрафу, арешт терміном до 6 місяців або обмеженням волі терміном до 3 років.

Наразі слідчі проводять досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.



Поліція встановила особи 6 зловмисників / Фото поліції Львівщини



Наразі триває досудове розслідування / Фото поліції Львівщини