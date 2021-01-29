У Львові Сихівський районний суд виніс вирок чоловікові, який вдарив ножем пасажира на трамвайній зупинці. Зловмиснику винесли вирок – 5 років за гратами та чимала грошова компенсація потерпілому.

Джерело: ZAXID.NET

Зловмисник вдарив чоловіка ножем після сварки у трамваї. Інцидент трапився 13 жовтня 2019 року.

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Як чоловік ледь не зарізав пасажира трамваю

Інцидент трапився 13 жовтня 2019 року на Сихові у трамваї №8. За матеріалами слідства 35-річний зловмисник, перебуваючи на трамвайній зупинці "Шувар", вдарив 46-річного чоловіка складним ножем у груди.

Медики відвезли постраждалого до лікарні. Чоловік був у важкому стані, тому його прооперували. Пізніше він звернувся до суду з позовом про стягнення з нападника компенсації.

Версії нападника та постраждалого були зовсім різні

У суді нападник повністю визнав свою провину. Він розповів, що їхав у трамваї разом з постраждалим та його знайомими . Чоловіки поводились "неадекватно", тому зловмисник зробив їм зауваження . Після цього один з товаришів постраждалого його вдарив . Тоді, за словами зловмисника, він вийшов з трамвая й одразу повернувся до дверей. Там між ним та пасажиром почалась шарпанина. Зловмисник, утримуючи руками двері трамваю , витягнув складний ніж з кишені куртки й один раз вдарив чоловіка у груди . Після нападу він викинув ніж у траву. Правоохоронці затримали зловмисника за 3 дні після інциденту.

. Чоловіки поводились "неадекватно", тому зловмисник . Після цього постраждалого . Тоді, за словами зловмисника, він вийшов з трамвая й одразу повернувся до дверей. Там між ним та пасажиром почалась шарпанина. Зловмисник, , витягнув складний ніж з кишені куртки й . Після нападу він викинув ніж у траву. Правоохоронці затримали зловмисника за 3 дні після інциденту. 46-річний постраждалий розповів у суді зовсім іншу версію . Чоловік зазначив, що 13 жовтня святкував день народження. Він разом зі своїм другом сів у трамвай на Сихові. Коли трамвай рушив, чоловіки побачили , як зловмисник намагається залізти у сумку пасажирки . Потерпілий розповів, що вони з товаришем зробили зауваження порушнику. Після цього між ними та зловмисником виникла шарпанина, яка завершилась ударом ножем . Постраждалий вийшов з трамвая на наступній зупинці, й разом з другом звернувся у лікарню. В медзакладі йому зробили операцію . Загалом у лікарні чоловік провів 10 днів. Постраждалий зізнався, що у день інциденту був нетверезим . Друг чоловіка підтвердив його версію. Проте він додав, що після шарпанини у трамваї нападник вийшов через середні двері, а потім повернувся і вдарив ножем постраждалого.

. Чоловік зазначив, що 13 жовтня святкував день народження. Він разом зі своїм другом сів у трамвай на Сихові. Коли трамвай рушив, , як зловмисник . Потерпілий розповів, що вони з товаришем порушнику. Після цього між ними та зловмисником виникла шарпанина, яка завершилась . Постраждалий вийшов з трамвая на наступній зупинці, й разом з другом звернувся у лікарню. В медзакладі йому . Загалом у лікарні чоловік провів 10 днів. Постраждалий зізнався, що . Друг чоловіка підтвердив його версію. Проте він додав, що після шарпанини у трамваї нападник вийшов через середні двері, а потім повернувся і вдарив ножем постраждалого. Зловмисника кілька днів розшукували правоохоронці. Проте один зі свідків бійки, колишній боєць полку "Азов" Ігор Галушка, зустрів нападника на вулиці ввечері 16 жовтня. Разом зі своїми друзями він затримав зловмисника та передав його поліції. За словами свідка, усі учасники бійки в трамваї бути п'яними. Версію щодо намагання зловмисника обікрасти жінку Галушка не підтвердив.

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Який вирок виніс суд

Суддя Сихівського райсуду Софія Чорна, яка розглядала цю справу, визнала нападника винним в нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Суд виніс зловмиснику вирок – 5 років у в'язниці.

Також чоловік повинен виплатити постраждалому 100 тисяч гривень моральної школи та 2,9 тисячі гривень матеріальної компенсації. Зловмисник має 30 днів, щоб оскаржити цей вирок в апеляційному суді.