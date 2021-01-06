У Львові напередодні Різдва встановили 4-метрового Дідуха: фото
У Львові вже багато років поспіль Різдво починається з встановлення головного Дідуха – традиційного символа різдвяних свят. Цьогоріч 6 січня у місті встановили великого 4-метрового Дідуха, який складається зі 120 маленьких.
У 2021 році традиційний символ різдвяних свят створили майстри Музею народної архітектури та побуту імені Шептицького. Встановлення Дідуха у Львові розпочалось о 12:00. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Як у Львові встановлювали різдвяний Дідух
Мер Львова Андрій Садовий разом з депутатами, військовими та медиками під співи колядок від гурту KURBASY вирушили з площі Ринок на площу Яворського. Саме там й встановили головний Дідух міста.
В народі кажуть: "Дідух до хати – вся нечисть з хати". Наш Дідух – це наша єдність. Коли ми разом – ми велика сила. Сьогодні ми по-особливому виносимо Дідуха: немає великої юрби, немає багато дітей, проте разом з військовими та медиками. Різдво – це особливе свято для всіх нас,
– зазначив міський голова.
Садовий додав, що хоч люди й очікують різдвяного чуда, любові та радості, вони повинні пам'ятати, що джерелом цієї любові й радості є кожен з нас.
"Давайте відкривати наші серця й наповнювати цей світ любов’ю. Дай, Боже, нам всім мудрості і здоров'я", – підсумував мер.
У Львові встановили різдвяного Дідуха / Фото Львівської міськради
Також українців привітав з Різдвом настоятель храму Стрітення Господнього УГКЦ Михайло Білецький.
"Бажаю всім в доброму здоров'ї по всіх куточках нашої країни у колі родини голосно сказати: "Христос рождається", – сказав Білецький.
У Львові встановили різдвяного Дідуха: дивіться відео 24 каналу
Після цього для всіх присутніх виступили гурт KURBASY, колядники товариства "Лемківщина" та Львівський муніципальний хор "Гомін".
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