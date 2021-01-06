У Львові вже багато років поспіль Різдво починається з встановлення головного Дідуха – традиційного символа різдвяних свят. Цьогоріч 6 січня у місті встановили великого 4-метрового Дідуха, який складається зі 120 маленьких.

У 2021 році традиційний символ різдвяних свят створили майстри Музею народної архітектури та побуту імені Шептицького. Встановлення Дідуха у Львові розпочалось о 12:00. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

Читайте також Як у Львові під час локдауну працюватимуть різдвяні ярмарки: деталі

Як у Львові встановлювали різдвяний Дідух

Мер Львова Андрій Садовий разом з депутатами, військовими та медиками під співи колядок від гурту KURBASY вирушили з площі Ринок на площу Яворського. Саме там й встановили головний Дідух міста.

В народі кажуть: "Дідух до хати – вся нечисть з хати". Наш Дідух – це наша єдність. Коли ми разом – ми велика сила. Сьогодні ми по-особливому виносимо Дідуха: немає великої юрби, немає багато дітей, проте разом з військовими та медиками. Різдво – це особливе свято для всіх нас,

– зазначив міський голова.

Садовий додав, що хоч люди й очікують різдвяного чуда, любові та радості, вони повинні пам'ятати, що джерелом цієї любові й радості є кожен з нас.

"Давайте відкривати наші серця й наповнювати цей світ любов’ю. Дай, Боже, нам всім мудрості і здоров'я", – підсумував мер.



У Львові встановили різдвяного Дідуха / Фото Львівської міськради

Також українців привітав з Різдвом настоятель храму Стрітення Господнього УГКЦ Михайло Білецький.

"Бажаю всім в доброму здоров'ї по всіх куточках нашої країни у колі родини голосно сказати: "Христос рождається", – сказав Білецький.

У Львові встановили різдвяного Дідуха: дивіться відео 24 каналу

Після цього для всіх присутніх виступили гурт KURBASY, колядники товариства "Лемківщина" та Львівський муніципальний хор "Гомін".

Зверніть увагу! Головний львівський Дідух — це витвір майстрів Музею народної архітектури та побуту імені Шептицького. У 2021 році він – особливий: висота Дідуха становить близько 4 метрів й він складається зі 120 маленьких дідухів.