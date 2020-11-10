У Львові не має бути чужих дітей, – Садовий про новий соціальний центр "Рідні"
У Львові невдовзі відкриють центр соціальної підтримки "Рідні" площею близько 700 квадратних метрів. Тут діятимуть 2 окремі відділення, а також будуть різні заняття для дітей та арт-терапія.
Міська влада скеровує максимум зусиль, щоб у місті з’явились сучасні заклади соціального захисту дітей. У новому центрі умови перебування дітей будуть максимально наближені до сімейних. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Садовий про важливість створення сучасного центру для дітей
За словами мера Львова Андрія Садового, на жаль, заклади для дітей, що лишились без батьків, перебувають у поганому стані. Ще з радянських часів в Україні їх облаштували так, ніби там перебувають не діти, а люди у місцях позбавлення волі. Проте діти, які лишились без батьківської опіки, повинні потрапити в заклад, у якому панує родинна атмосфера. Саме тому в Львові невдовзі відкриють сучасний центр допомоги.
Я собі вже уявляю тих дітей, які тут будуть. Якою буде велика різниця між тим, що вони бачили в минулому житті, і тим, що будуть бачити сьогодні. Це є умови хорошого 5-зіркового готелю, тут все найвищого рівня, бо це для дітей. Аж сльози виступають, коли ти все це бачиш і уявляєш, як тут буде облаштоване життя,
– розповів мер Львова.
Садовий додав, що він просто переконаний у тому, що дитина, яка потрапить у такі умови, почне переосмислювати своє життя та захоче щось у ньому змінити. Львів виділятиме гроші для якісної роботи нового центру. Тут працюватимуть психологи, щоб допомогти дитині перейти з одного стану в інший.
Дивіться фото з центру соціальної підтримки "Рідні" / Фото Львівської міськради
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Садовий вважає, що усі діти повинні відчувати родинне тепло
Приміщення на вулиці Зеленій Львів візьме на міський баланс. Центр тісно співпрацюватиме з фондом "Рідні".
"Ми використовуємо світову практику, щоб вона була у Львові. У Львові не має бути чужих дітей, кожна дитина повинна мати тепло, захист і опіку. Важко спрогнозувати, що буде завтра, але тут буде родинний будинок, куди можна прийти й тут побути. Наша мета – жодна дитина не повинна бути в інтернатах, всі діти мають бути у сім`ях", – зазначив Садовий.
За словами очільника міста, дитина, яка тимчасово перебуватиме у центрі, повинна відчути родинне тепло. Це, ймовірно, компенсує неспокій, який мають діти, які потрапили у складні умови.
Коротко про новий центр соціальної підтримки
Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" створили Львівська міськрада та благодійний фонд "Рідні". Фонд безкоштовно передав укомплектоване приміщення з ремонтом та обладнанням для дитячого закладу. У центрі діятиме філія "Рідних", яка безкоштовно працюватиме з дітьми, проводитиме заняття з математики, англійської, арттерапії. Також фонд "Рідні" забезпечить навчання для всього персоналу центру.
Дивіться відео з центру соціальної підтримки "Рідні":
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Які відділення працюватимуть у центрі "Рідні"
В центрі створили 2 відділення:
- Відділення "Термінове влаштування дітей", призначене для тимчасового проживання та соцзахисту дітей, які залишились без батьків, та тих, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Максимальний термін перебування дитини у відділенні – 9 місяців. Відділення розраховане на 26 дітей.
- Відділення "Служба підтримки сім'ї", яке призначене для організації роботи в умовах денного перебування дітей, сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах тощо. Максимальне навантаження відділення – 124 людини в день.
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