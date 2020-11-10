У Львові невдовзі відкриють центр соціальної підтримки "Рідні" площею близько 700 квадратних метрів. Тут діятимуть 2 окремі відділення, а також будуть різні заняття для дітей та арт-терапія.

Міська влада скеровує максимум зусиль, щоб у місті з’явились сучасні заклади соціального захисту дітей. У новому центрі умови перебування дітей будуть максимально наближені до сімейних. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Садовий про важливість створення сучасного центру для дітей

За словами мера Львова Андрія Садового, на жаль, заклади для дітей, що лишились без батьків, перебувають у поганому стані. Ще з радянських часів в Україні їх облаштували так, ніби там перебувають не діти, а люди у місцях позбавлення волі. Проте діти, які лишились без батьківської опіки, повинні потрапити в заклад, у якому панує родинна атмосфера. Саме тому в Львові невдовзі відкриють сучасний центр допомоги.

Я собі вже уявляю тих дітей, які тут будуть. Якою буде велика різниця між тим, що вони бачили в минулому житті, і тим, що будуть бачити сьогодні. Це є умови хорошого 5-зіркового готелю, тут все найвищого рівня, бо це для дітей. Аж сльози виступають, коли ти все це бачиш і уявляєш, як тут буде облаштоване життя,

– розповів мер Львова.

Садовий додав, що він просто переконаний у тому, що дитина, яка потрапить у такі умови, почне переосмислювати своє життя та захоче щось у ньому змінити. Львів виділятиме гроші для якісної роботи нового центру. Тут працюватимуть психологи, щоб допомогти дитині перейти з одного стану в інший.

Дивіться фото з центру соціальної підтримки "Рідні" / Фото Львівської міськради

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Садовий вважає, що усі діти повинні відчувати родинне тепло

Приміщення на вулиці Зеленій Львів візьме на міський баланс. Центр тісно співпрацюватиме з фондом "Рідні".

"Ми використовуємо світову практику, щоб вона була у Львові. У Львові не має бути чужих дітей, кожна дитина повинна мати тепло, захист і опіку. Важко спрогнозувати, що буде завтра, але тут буде родинний будинок, куди можна прийти й тут побути. Наша мета – жодна дитина не повинна бути в інтернатах, всі діти мають бути у сім`ях", – зазначив Садовий.

За словами очільника міста, дитина, яка тимчасово перебуватиме у центрі, повинна відчути родинне тепло. Це, ймовірно, компенсує неспокій, який мають діти, які потрапили у складні умови.

Коротко про новий центр соціальної підтримки

Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Рідні" створили Львівська міськрада та благодійний фонд "Рідні". Фонд безкоштовно передав укомплектоване приміщення з ремонтом та обладнанням для дитячого закладу. У центрі діятиме філія "Рідних", яка безкоштовно працюватиме з дітьми, проводитиме заняття з математики, англійської, арттерапії. Також фонд "Рідні" забезпечить навчання для всього персоналу центру.

Дивіться відео з центру соціальної підтримки "Рідні":

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Які відділення працюватимуть у центрі "Рідні"

В центрі створили 2 відділення: