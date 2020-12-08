На різдвяні та новорічні свята у Львові не проводитимуть традиційних ярмарків. Натомість у місті встановлять декілька точок святкової вуличної торгівлі.

Місто відмовилось від проведення традиційних різдвяних ярмарків у 2020 році. Натомість на кількох локаціях облаштують точки святкової вуличної торгівлі, адаптованої до протиепідемічних вимог. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Чому у Львові не буде традиційних різдвяних ярмарків

За словами директорки департаменту економічного розвитку ЛМР Ірини Кулинич, у 2020 році через пандемію коронавірусу у Львові зміниться формат традиційного різдвяного ярмарку. На різдвяні та новорічні свята на декількох невеликих локаціях проводитимуть святкову вуличну торгівлю, адаптовану до карантинних вимог.

Це будуть зовсім невеликі локації, яких буде декілька в місті. Щоб це не була тільки торгівля в одному місці, підприємці звернулись і запропонували, щоб можна було облаштувати невеличкі ятки, де б можна було придбати їжу чи сувеніри на виніс,

– розповіла Кулинич.

Де буде відбуватись святкова вулична торгівля

У місті визначили кілька місць, де облаштують точки святкової вуличної торгівлі:

біля Оперного театру,

на вулиці Курбаса,

у провулку Крива Липа,

у двох місцях на площі Ринок,

на вулиці Галицькій,

ймовірно, на вулиці Братів Рогатинців та площі Митній.

"Якщо на площі Ринок у попередні роки на традиційному різдвяному ярмарку було 130 будиночків, то зараз їх буде не більше 40. Також на проспекті Свободи зазвичай теж було 120 – 130 будиночків, натомість зараз там буде десь 14. Ми абсолютно змінили формат традиційного проведення", – додала посадовиця.

Також Кулинич зазначила, що у 2020 році львівські підприємці звернулись у міськраду щодо встановлення своїх хатинок святкової торгівлі від 19 – 20 грудня до 20 січня. Проте мерія вважає, що краще облаштувати точки торгівлі з 14 грудня для того, щоб у людей раніше з'явився святковий настрій.