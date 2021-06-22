Інцидент трапився на вулиці Сулими у Франківському районі. На місці події працювала поліція.
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Під час бійки підліток душив людину
У мережі з'явилось відео бійки на вулиці Сулими. Під час конфлікту неповнолітній ром душив людину.
Ромська дитина душила людину,
– повідомили очевидці.
На місце події викликали правоохоронців. Наразі невідомо, що було причиною бійки. Проте у поліції розповіли, що конфлікт розпочався у місцевому магазині. Після словесної перепалки опоненти почали битись. Один ыз хлопців почав душити іншого. Саме тому очевидці зателефонували у поліцію.
Дивіться відео бійки на вулиці Сулими: