У Львові неповнолітній ром намагався задушити людину: відео

У Львові сталася бійка між двома компаніями. Під час конфлікту підліток намагався задушити людину.

Інцидент трапився на вулиці Сулими у Франківському районі. На місці події працювала поліція.

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Під час бійки підліток душив людину

У мережі з'явилось відео бійки на вулиці Сулими. Під час конфлікту неповнолітній ром душив людину.

Ромська дитина душила людину,

– повідомили очевидці.

На місце події викликали правоохоронців. Наразі невідомо, що було причиною бійки. Проте у поліції розповіли, що конфлікт розпочався у місцевому магазині. Після словесної перепалки опоненти почали битись. Один ыз хлопців почав душити іншого. Саме тому очевидці зателефонували у поліцію.

У Києві 20 червня агресивний чоловік напав на хлопця біля під'їзду. Він жорстоко побив постраждалого через "нестандартну зовнішність".

Дивіться відео бійки на вулиці Сулими: