У Львові невдовзі розпочнеться ремонт найдовшої ділянки вулиці Шевченка
Компанія "Онур Конструкціон" виграла тендер на реконструкцію найдовшої ділянки вулиці Шевченка. Вартість ремонту становить понад 186 мільйонів гривень.
Джерело:ZAXID.NET
"Онур" ремонтуватиме ділянку від вулиці Ярослава Мудрого до вулиці Залізничної. Її протяжність становить 1,1 кілометра.
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Ремонт найдовшої частини вулиці Шевченка скоро розпочнеться
Компанія "Онур Конструкціон" виграла тендер на ремонт найдовшої частини вулиці Шевченка протяжністю 1,1 кілометра. Вартість реконструкції становитиме 186,6 мільйона гривень. Мерія вже заклала гроші на ремонт у бюджеті розвитку на 2021 рік. Невдовзі ЛКП "Львівавтодор" укладе угоду з "Онур" на виконання робіт.
Згідно з проєктом, ремонт найдовшої частини вулиці Шевченка повинні завершити до кінця 2022 року. Тут майже скрізь облаштують 3 смуги руху з виділеною смугою для громадського транспорту в напрямку центру міста. Проте на ділянці від вулиці Єрошенка до Залізничної буде 4 смуги руху.
Також уздовж усієї вулиці облаштують велодоріжки, острівні зупинки та місця для паркування. За проєктом, дорогу замостять бруківкою, а велодоріжки – асфальтом.
Невдовзі розпочнеться 3 етап ремонту вулиці Шевченка / Фото ZAXID.NET
Коротко про ремонт вулиці Шевченка у Львові
- Вулицю Шевченка у Львові реконструюють у кілька етапів.
- У 2020 році там побудували квазікільце в районі вулиць Залізничної та Левандівської за 89,6 мільйона гривень.
- 30 грудня 2020 року на вулиці Шевченка завершили ремонт ділянки від Церкви Анни до вулиці Ярослава Мудрого. Реконструкція коштувала 58,8 мільйона гривень.
- Компанія "Онур Конструкціон Інтернешнл" виконувала обидва ці ремонти.
- Наразі в ЛМР готують документацію для 4 етапу реконструкції вулиці Шевченка – від вулиці Левандівської в напрямку Рясного.
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