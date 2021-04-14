Компанія "Онур Конструкціон" виграла тендер на реконструкцію найдовшої ділянки вулиці Шевченка. Вартість ремонту становить понад 186 мільйонів гривень.

"Онур" ремонтуватиме ділянку від вулиці Ярослава Мудрого до вулиці Залізничної. Її протяжність становить 1,1 кілометра.

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Ремонт найдовшої частини вулиці Шевченка скоро розпочнеться

Компанія "Онур Конструкціон" виграла тендер на ремонт найдовшої частини вулиці Шевченка протяжністю 1,1 кілометра. Вартість реконструкції становитиме 186,6 мільйона гривень. Мерія вже заклала гроші на ремонт у бюджеті розвитку на 2021 рік. Невдовзі ЛКП "Львівавтодор" укладе угоду з "Онур" на виконання робіт.

Згідно з проєктом, ремонт найдовшої частини вулиці Шевченка повинні завершити до кінця 2022 року. Тут майже скрізь облаштують 3 смуги руху з виділеною смугою для громадського транспорту в напрямку центру міста. Проте на ділянці від вулиці Єрошенка до Залізничної буде 4 смуги руху.

Також уздовж усієї вулиці облаштують велодоріжки, острівні зупинки та місця для паркування. За проєктом, дорогу замостять бруківкою, а велодоріжки – асфальтом.

Цікаво! Компанія "Онур Конструкціон" зареєстрована в Києві. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, її власниками є львів’янин Олег Фаріон та громадяни Туреччини Онур та Ісхан Четінджевіз. Останні кілька років саме "Онур" виконує головні ремонти доріг у Львові.



Невдовзі розпочнеться 3 етап ремонту вулиці Шевченка / Фото ZAXID.NET

Коротко про ремонт вулиці Шевченка у Львові