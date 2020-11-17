У Львові невдовзі відкриють відремонтовану вулицю Личаківську: деталі
У Львові триває ремонт вулиці Личаківської. Спецкомісія 17 листопада перевірить відремонтовану ділянку дороги. Її відкриють для проїзду після отримання дозволу комісії.
На вулиці Личаківській ремонтують ділянку дороги з вулиці Букової до виїзду з міста. Ремонт дороги вже закінчений, але, щоб відкрити її для проїзду, необхідно отримати усі необхідні дозволи. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Коли Личаківську хочуть відкрити для проїзду
Вранці 17 листопада спецкомісія вирушила на перевірку відремонтованої вулиці Личаківської.
Вже цього ранку (17 листопада – 24 канал) на Личаківську поїхала комісія, щоб перевірити можливість використання однієї смуги дороги. Вона має прийняти рішення, чи можна частину транспорту вже пускати оновленою смугою. Підрядник зробив проїзд, але ще потрібен дозвіл з точки зору безпеки дорожнього руху,
– розповів в ефірі "Люкс FM" мер Львова Андрій Садовий.
Коротко про ремонт вулиці Личаківської
- ЛКП "Львівавтодор" ремонтував ділянку дороги протяжністю 4,1 кілометра.
- Згідно з проєктом, на реконструкцію вулиці Личаківської підрядник повинен був витратити 12 місяців.Проте усі роботи завершили до початку осені.
- На вулиці Личаківській замінили асфальт, газопровід та колектор. Також облаштували тротуар, велодоріжки, встановили нові зупинки громадського транспорту тощо.
- Загальна вартість виконання робіт, згідно з договором, – 160,3 мільйона гривень.
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