У Львові триває ремонт вулиці Личаківської. Спецкомісія 17 листопада перевірить відремонтовану ділянку дороги. Її відкриють для проїзду після отримання дозволу комісії.

На вулиці Личаківській ремонтують ділянку дороги з вулиці Букової до виїзду з міста. Ремонт дороги вже закінчений, але, щоб відкрити її для проїзду, необхідно отримати усі необхідні дозволи. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Коли Личаківську хочуть відкрити для проїзду

Вранці 17 листопада спецкомісія вирушила на перевірку відремонтованої вулиці Личаківської.

Вже цього ранку (17 листопада – 24 канал) на Личаківську поїхала комісія, щоб перевірити можливість використання однієї смуги дороги. Вона має прийняти рішення, чи можна частину транспорту вже пускати оновленою смугою. Підрядник зробив проїзд, але ще потрібен дозвіл з точки зору безпеки дорожнього руху,

– розповів в ефірі "Люкс FM" мер Львова Андрій Садовий.

Коротко про ремонт вулиці Личаківської