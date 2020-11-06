У Львові невдовзі запустять автобус № 52 до Рудно: деталі маршруту
У Львові планують запустити новий автобусний маршрут до селища міського типу Рудно. Очікують, що нові автобуси почнуть курсувати з 13 листопада.
Від п’ятниці, 13 листопада, зміниться маршрут автобусів № 52. Вони почнуть їздити у Рудно. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Схему руху автобусів № 52 змінять
У жовтні виконком Львівської міськради ухвалив рішення про організацію транспортного сполучення у Рудно. Відтак схему руху автобусів № 52 змінять.
Автобуси їздитимуть від вулиці Володимира Великого у Рудно до вулиці Варшавської у Львові.
Жителі Рудно підтримали нову схему руху автобусів. У перспективі новий маршрут буде курсувати до Духовної семінарії.
Скільки автобусів буде на маршруті
На маршруті працюватимуть 16 низькопідлогових автобусів. У такому автобусі одночасно можуть їхати 80 пасажирів.
Нова схема руху запрацює після відповідного погодження в управлінні поліції. Заплановано, що це рішення від поліції отримають 12 листопада. Тоді з 13 листопада нові автобуси зможуть почати свій рух.
Автобуси № 52 курсуватимуть такими вулицями:
- вулиця Володимира Великого у Рудно;
- вулиця Огієнка;
- вулиця Грушевського;
- вулиця Наливайка;
- вулиця Шевченка;
- вулиця Вербицького;
- кільцева дорога;
- вулиця Городоцька;
- вулиця Торгова;
- площа Різні;
- проспект Чорновола;
- вулиця Липинського;
- вулиця Варшавська;
- вулиця Бенедиктовича;
- вулиця Лисенка.
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