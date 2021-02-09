З 22 лютого у Львові запустять новий експериментальний автобусний маршрут №25А. Автобус курсуватиме до закінчення реконструкції вулиці Богдана Хмельницького.

Виконком Львівської міськради прийняв рішення створити новий автобусний маршрут 9 лютого. Він курсуватиме від вулиці Кордуби до АС-2.

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Якими вулицями курсуватиме автобус №25А

На маршруті №25а курсуватиме лише один автобус місткістю 25 пасажирів. Вартість проїзду на цьому маршруті, як і в інших міських автобусах, становитиме 7 гривень. Проте біля АС-2 пасажири зможуть безкоштовно пересісти на автобус №25, який через реконструкцію вулиці Богдана Хмельницького тимчасово курсує від АС-2 до ТРЦ King Cross Leopolis.

Експериментальний автобус №25А курсуватиме такими вулицями:

вулиця Кордуби;

вулиця Опришківська;

вулиця Богдана Хмельницького;

вулиця Промислова;

вулиця Липинського;

вулиця Богдана Хмельницького (АС-2).

Новий автобусний маршрут обслуговуватиме ТзОВ "Міра і К". Невдовзі управління транспорту ЛМР укладе з цим товариством тимчасовий договір. Автобус курсуватиме до завершення реконструкції на вулиці Хмельницького, яку повинні завершити до кінця 2021 року. Після цього автобус №25 повернеться до звичного маршруту з кінцевою зупинкою на вулиці Кордуби.

Зверніть увагу! Реконструкцію вулиці Богдана Хмельницького почали 4 травня 2020 року. Наразі ділянка від вулиці Механічної до Олійної вже відкрита для проїзду. Загальна вартість виконання робіт становить 175,4 мільйона гривень.