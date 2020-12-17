У Львові 17 грудня вночі невідомі підпалили автівку Skoda Oсtavia, яка належить детективу НАБУ. Автомобіль суттєво пошкодився. У бюро не виключають, що підпал пов'язаний з професійною діяльністю детектива, який займався справою про "рюкзаки Авакова".

Автівку підпалили на вулиці Мазепи близько 1:26. Наразі причини та обставини події встановлюють правоохоронці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як гасили пожежу в автівці детектива

Повідомлення про пожежу в автівці Skoda Octavia на вулиці Мазепи надійшло надзвичайникам близько 1:26.

Не гаючи часу, рятувальники виїхали на місце виклику.

Рятувальникам вдалось локалізувати пожежу о 01:39. Повністю загасили вогонь о 01:42.

Внаслідок пожежі автівка сильно постраждала – вогонь знищив моторний відсік та передні колеса, а також пошкодив задній бампер.

До ліквідації пожежі залучили 7 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки.

У ДСНС повідомили, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Наразі правоохоронці з'ясовують причини та обставини події.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини

У НАБУ пов'язують підпал з професійною діяльністю детектива

Пресслужба НАБУ у своєму телеграм каналі повідомила, що авто, яке підпалили 17 грудня, належить їхньому співробітнику. У НАБУ не виключають, що підпал пов'язаний з професійною діяльністю детектива.

Слідчі Нацполіції відкрили кримінальне провадження за умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає покарання – від 6 до 15 років за ґратами.

НАБУ розраховує на оперативне та результативне розслідування злочину. Бюро просить усіх свідків підпалу звернутися до Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області.

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Що відомо про детектива НАБУ, якому спалили авто

Центр протидії корупції у своєму телеграм-каналі повідомив, що детектив, якому спалили авто, займався справою про "рюкзаки Авакова". Під час розслідування детективи з'ясували, що син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександр міг організувати схему з розкрадання під час закупівлі рюкзаків для бійців АТО. Збитки цієї схеми оцінили у 14 мільйонів гривень.

ЦПК навів цікаві збіги проблем, що виникали у людей, які займались справою про "рюкзаки Авакова":

Щодо 65-річної експертки, яка визначила збитки у справі, правоохоронці відкрили кримінальну справу. Їй підкинули наркотики й намагались "завалити" під час спеціспиту в Мін'юсті.

й намагались "завалити" під час спеціспиту в Мін'юсті. Щодо судді Віктора Фоміна, який видавав НАБУ дозволи на слідчі дії у справі "рюкзаків" також відкрили кримінальну справу через наїзд на велосипедиста. Окрім того, Вища рада правосуддя відкривала щодо нього низку дисциплінарних справ.

Тепер детективу, який займався справою, спалили авто. Не здається вам, що хтось може бути занадто мстивий?

– підсумували у ЦПК.



Справа "рюкзаків Авакова" / Інфографіка 24 каналу