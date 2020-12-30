У Львові в новорічну ніч трамваї курсуватимуть довше, ніж зазвичай. Також змінився розклад руху автобусів у період різдвяних та новорічних свят.

У Львові трамваї № 2, 3, 6 та 8 у новорічну ніч курсуватимуть довше. Натомість 1 та 7 січня автобуси № 1А, 2А, 45 не курсуватимуть взагалі. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Як курсуватимуть трамваї у новорічну ніч

У ЛКП "Львівелектротранс" повідомили, що 31 грудня львівські трамваї № 2, 3, 6 та 8 курсуватимуть довше, ніж зазвичай.

Для зручності мешканців Львова та гостей міста у новорічну ніч чотири трамвайні маршрути курсуватимуть до 03:00. Натомість впродовж п’ятниці, 1 січня 2021 року, трамваї будуть курсувати відповідно до графіка вихідного дня,

– розповів директор ЛКП "Львівелектротранс" Андрій Свищо.

Ці трамваї курсують за такими напрямками:

трамвай № 2 — вулиця Коновальця — вулиця Пасічна;

трамвай № 3 — площа Соборна — "Аквапарк";

трамвай № 6 — Залізничний вокзал — вулиця Миколайчука,

трамвай № 8 — площа Соборна — вулиця Вернадського.

Розклад руху автобусів на Новий рік та Різдво

ЛК АТП № 1 підготувало графіки руху автобусів на Новий рік та Різдво. Так, 1 та 7 січня маршрути № 1А, 2А, 45 не курсуватимуть.

Автобус № 8А курсуватиме за графіком вихідного дня. Натомість маршрути 3А, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 29, 32, 37, 46, 47А, 52 курсуватимуть за спеціальними графіками.

Дивіться розклад руху автобусів на Новий рік та Різдво / Фото ЛК АТП № 1