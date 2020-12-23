У Львові обрали секретаря та голів депутатських комісій мерії: що відомо
Засідання Львівської міської ради почалось 23 грудня о 10:00. На ньому депутати мерії обрали нового секретаря, голів депутатських комісій та створили комісію для напрацювання нового регламенту ради.
Засідання мерії переносили кілька разів через те, що мер Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус. Проте після того, як міський голова врешті отримав негативний ПЛР-тест, проведення засідання ЛМР стало можливим, повідомляє 24 канал.
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Як почалось засідання Львівської міськради
Засідання ЛМР розпочалось з передачі Вифлеємського вогню миру депутатам мерії від пластунів.
Після цього міський голова розповів, що у секретаріат ЛМР надійшли заяви щодо утворення у Львівській міській раді 8 скликання таких депутатських фракцій:
- "Європейська солідарність" у складі 26 депутатів. Головою фракції став Петро Адамик, а його заступниками – Сергій Івах та Олена Пасевич.
- "Самопоміч" у складі 17 депутатів. Головою фракції стала Вікторія Довжик, а її заступником – Юрій Мельник.
- "Голос" у складі 8 депутатів. Головою фракції став Віталій Проць, а його заступником – Андрій Курочка.
- "Варта" у складі 7 депутатів. Головою фракції став Юрій Мартинюк, а його заступником – Ігор Зінкевич.
- "Свобода" у складі 6 депутатів. Головою фракції став Руслан Кошулинський, а його заступником – Андріян Гутник.
Учасниками лічильної комісії стали Петро Адамик, Євген Бойко та Валерій Яремчук.
Кого обрали секретарем Львівської міськради
Садовий розповів, що він публічно запропонував, фракції "Європейська солідарність" обрати кандидатів на посаду секретаря ЛМР. "ЄС" обрала своїм кандидатом Маркіяна Лопачака від "Свободи". Міський голова його кандидатуру підтримав.
Депутати таємно проголосували й Маркіян Лопачак став секретарем ЛМР.
Кого обрали на посади голів депутатських комісій
Найменша фракція Львівської міськради "Свобода" не отримала керівника в жодній з депутатських комісій. Натомість представники "Європейської солідарності" керуватимуть 4 комісіями з 12, "Самопомочі" – 3, "Варти" – також 3, а "Голосу" – 2.
- Комісія комунального майна, ресурсів і історичного середовища. Головою комісії став Сергій Івах від "Європейської солідарності", а заступником – Андрій Москаленко.
- Комісія міської інфраструктури, інженерного та житлового господарства. Головою комісії став Андрій Шевців від "Самопомочі", а заступником – Юрій Лукашевський.
- Комісія землекористування та агломерації. Головою комісії став Володимир Гаразд від "Голосу", а заступником – Любомир Мельничук.
- Комісія архітектури, містобудування та розвитку територій. Головою комісії став Олексій Різник від "Європейської солідарності", а заступником – Юрій Мартинюк.
- Комісія фінансів та планування бюджету. Головою комісії стала Наталія Шелестак від "Варти", а заступницею – Вікторія Проць.
- Комісія екології, природних ресурсів та енергозбереження. Головою комісії став Володимир Лучишин від "Самопомочі", а заступницею – Марія Чижишин.
- Комісія культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. Головою комісії стала Лейла Малесова-Вальчак від "Європейської солідарності", а заступницею – Юлія Хомчин.
- Комісія освіти та науки. Головою комісії стала Вікторія Христенко від "Голосу", а заступником – Ростислав Васюта.
- Комісія підприємництва, інвестицій, цифрової трансформації та спадщини. Головою комісії стала Оксана Динік від "Самопомочі", а заступником – Володимир Марусяк.
- Комісія законності депутатської діяльності, свободи слова та безпеки. Головою комісії стала Уляна Пак від "Європейської солідарності", а заступником – Юрій Мельник.
- Комісія транспорту, зв'язку та міської мобільності. Головою комісії став Ігор Зінкевич від "Варти", а заступником – Андрій Стець.
- Комісія охорони здоров'я та соціального захисту. Головою комісії став Валерій Веремчук від "Варти", а заступником – Ігор Герич.
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