Засідання Львівської міської ради почалось 23 грудня о 10:00. На ньому депутати мерії обрали нового секретаря, голів депутатських комісій та створили комісію для напрацювання нового регламенту ради.

Засідання мерії переносили кілька разів через те, що мер Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус. Проте після того, як міський голова врешті отримав негативний ПЛР-тест, проведення засідання ЛМР стало можливим, повідомляє 24 канал.

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Як почалось засідання Львівської міськради

Засідання ЛМР розпочалось з передачі Вифлеємського вогню миру депутатам мерії від пластунів.

Після цього міський голова розповів, що у секретаріат ЛМР надійшли заяви щодо утворення у Львівській міській раді 8 скликання таких депутатських фракцій:

"Європейська солідарність" у складі 26 депутатів. Головою фракції став Петро Адамик, а його заступниками – Сергій Івах та Олена Пасевич.

"Самопоміч" у складі 17 депутатів. Головою фракції стала Вікторія Довжик, а її заступником – Юрій Мельник.

"Голос" у складі 8 депутатів. Головою фракції став Віталій Проць, а його заступником – Андрій Курочка.

"Варта" у складі 7 депутатів. Головою фракції став Юрій Мартинюк, а його заступником – Ігор Зінкевич.

"Свобода" у складі 6 депутатів. Головою фракції став Руслан Кошулинський, а його заступником – Андріян Гутник.

Учасниками лічильної комісії стали Петро Адамик, Євген Бойко та Валерій Яремчук.

Кого обрали секретарем Львівської міськради

Садовий розповів, що він публічно запропонував, фракції "Європейська солідарність" обрати кандидатів на посаду секретаря ЛМР. "ЄС" обрала своїм кандидатом Маркіяна Лопачака від "Свободи". Міський голова його кандидатуру підтримав.

Депутати таємно проголосували й Маркіян Лопачак став секретарем ЛМР.

Кого обрали на посади голів депутатських комісій

Найменша фракція Львівської міськради "Свобода" не отримала керівника в жодній з депутатських комісій. Натомість представники "Європейської солідарності" керуватимуть 4 комісіями з 12, "Самопомочі" – 3, "Варти" – також 3, а "Голосу" – 2.