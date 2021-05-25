У Львові обірвалась контактна мережа: 3 тролейбуси змінили свої маршрути руху

У Львові на вулиці Виговського 25 травня трапився аварійний обрив контактної мережі. У зв'язку з цим тролейбуси № 23, 23а та 30 курсуватимуть за зміненими маршрутами.

За інформацією ЛКП "Львівелектротранс", наразі на вулиці Виговського тривають аварійні ремонтні роботи із заміни контактної мережі. Тому 3 львівські тролейбуси тимчасово змінили свій маршрут.

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Тролейбуси № 23, 23а та 30 курсують за зміненим маршрутом

У "Львівелектротрансі" розповіли, що на вулиці Виговського обірвалась контактна мережа.

Зараз на місці працюють 2 ремонтні бригади. Просимо вибачення у мешканців за тимчасові незручності. Намагатимемося максимально оперативно виконати роботи та відновити рух тролейбусів за звичними маршрутами,

– мовиться у повідомленні.

Тролейбуси № 23 і 23а курсують до вулиці Княгині Ольги, а тролейбус №30 – на вулицю Ряшівську, а у зворотному напрямку їде вулицею Городоцькою.



На вулиці Виговського трапився обрив контактної мережі / "Варта 1"