366 додаткових ліжок для хворих на ковід у Львові: Садовий розказав, де облаштують госпіталі
На Львівщині вже другий тиждень зростає кількість хворих на COVID-19. Мер Андрій Садовий повідомив, що в місті облаштують додаткові ліжко-місця в поліклініках для госпіталізації.
Джерело:фейсбук Андрія Садового
Через ріст захворюваності міська комісія з надзвичайних ситуацій планує розмістити ковідні госпіталі. На першому етапі планують створити 366 ліжок у 5 лікарнях.
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Де облаштують додаткові ліжка
- амбулаторне відділення, яке розташовується у 8-й лікарні — 36 ліжок;
- 2 поліклінічне відділення на вулиці Мазепи — 150 ліжок;
- 4 поліклініка на проспекті Червоної Калини — 60 ліжок;
- 2 поліклініка на вулиці Симоненка — 70 ліжок;
- 10 клінічна лікарня на вулиці Бой-Желенського — 50 ліжок.
Яка ситуація з коронавірусом у Львові
За минулу добу, 15 березня, на Львівщині зареєстровано рекордну кількість хворих – 1 065 людей, з них у Львові – 616 інфікованих. Водночас 79 осіб госпіталізували.
Таку динаміку ми спостерігаємо вже другий тиждень. З кожним днем кількість важких хворих збільшується, а запас ліжок зменшується. І це відбувається дуже швидко,
– повідомив Андрій Садовий.
Понад 600 хворих перебувають в стаціонарі, більшість з них потребують забезпечення киснем.
Мер закликав містян розважливо планувати свій вільний час, утриматися від місць великого скупчення людей. Він додав, що "лікарняна палата – не найкраще місце для зустрічі після вечірки".
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