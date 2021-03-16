366 додаткових ліжок для хворих на ковід у Львові: Садовий розказав, де облаштують госпіталі

Джерело:фейсбук Андрія Садового
На Львівщині вже другий тиждень зростає кількість хворих на COVID-19. Мер Андрій Садовий повідомив, що в місті облаштують додаткові ліжко-місця в поліклініках для госпіталізації.
Через ріст захворюваності міська комісія з надзвичайних ситуацій планує розмістити ковідні госпіталі. На першому етапі планують створити 366 ліжок у 5 лікарнях.
До теми У Львові починає діяти перший етап локдауну, – Садовий
За минулу добу, 15 березня, на Львівщині зареєстровано рекордну кількість хворих – 1 065 людей, з них у Львові – 616 інфікованих. Водночас 79 осіб госпіталізували.
Таку динаміку ми спостерігаємо вже другий тиждень. З кожним днем кількість важких хворих збільшується, а запас ліжок зменшується. І це відбувається дуже швидко,
– повідомив Андрій Садовий.
Понад 600 хворих перебувають в стаціонарі, більшість з них потребують забезпечення киснем.
Мер закликав містян розважливо планувати свій вільний час, утриматися від місць великого скупчення людей. Він додав, що "лікарняна палата – не найкраще місце для зустрічі після вечірки".Зверніть увагу! Львів перебуває у помаранчевій карантинній зоні. Кількість хворих зросла на 30% порівняно з минулим тижнем. Через це львівських школярів перевели на дистанційне навчання. А міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Львівщина впевнено рухається до червоної зони.