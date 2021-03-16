366 додаткових ліжок для хворих на ковід у Львові: Садовий розказав, де облаштують госпіталі

На Львівщині вже другий тиждень зростає кількість хворих на COVID-19. Мер Андрій Садовий повідомив, що в місті облаштують додаткові ліжко-місця в поліклініках для госпіталізації.

Через ріст захворюваності міська комісія з надзвичайних ситуацій планує розмістити ковідні госпіталі. На першому етапі планують створити 366 ліжок у 5 лікарнях.

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Де облаштують додаткові ліжка

амбулаторне відділення, яке розташовується у 8-й лікарні — 36 ліжок;

2 поліклінічне відділення на вулиці Мазепи — 150 ліжок;

4 поліклініка на проспекті Червоної Калини — 60 ліжок;

2 поліклініка на вулиці Симоненка — 70 ліжок;

10 клінічна лікарня на вулиці Бой-Желенського — 50 ліжок.

Яка ситуація з коронавірусом у Львові

За минулу добу, 15 березня, на Львівщині зареєстровано рекордну кількість хворих – 1 065 людей, з них у Львові – 616 інфікованих. Водночас 79 осіб госпіталізували.

Таку динаміку ми спостерігаємо вже другий тиждень. З кожним днем кількість важких хворих збільшується, а запас ліжок зменшується. І це відбувається дуже швидко,

– повідомив Андрій Садовий.

Понад 600 хворих перебувають в стаціонарі, більшість з них потребують забезпечення киснем.

Мер закликав містян розважливо планувати свій вільний час, утриматися від місць великого скупчення людей. Він додав, що "лікарняна палата – не найкраще місце для зустрічі після вечірки".