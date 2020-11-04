У Львові облаштують новий громадський простір за 28,7 мільйона гривень: фото
У Львові біля озера на вулиці Панча до 2022 року облаштують громадський простір за 28,7 мільйона гривень. Озеро штучно наповнять водою, а довкола його берегів створять оглядову терасу.
Проєкт громадського простору створили у ЛКП "Інститут просторового розвитку". Очищати озеро на вулиці Панча почали ще у 2019 році. Про це повідомив ZAXID.NET.
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Що буде довкола озера на Панча
- За проєктом, на території нового громадського простору буде 2 водойми на різних рівнях. Під очеретяним мостом створять водоспад.
- Озеро штучно наповнюватимуть водою, бо наразі фахівці не знайшли природного джерела живлення.
- Довкола озера встановлять лавки, лежаки та локальні зони з вуличними кріслами.
- Також створять дитячий майданчик у стилі підводного світу. Там встановлять лазанки-водорості, кораблик для дітей та оглядову терасу.
Біля озера встановлять лавки та крісла / Візуалізація ЛКП "Інститут просторового розвитку"
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Коли закінчать реконструкцію громадського простору на Панча
Чистити озеро почали у 2019 році. У тому ж році проєкт відновлення простору довкола нього здобув перемогу Громадського бюджету-2020. Проєкт створила львів’янка Наталія Процак.
Шевченківська райадміністрація оголосила тендер на виконання робіт з реконструкції озера. Попередня вартість проєкту – 28,7 мільйона гривень. Громадський простір на вулиці Панча повинні створити до 2022 року.
Дивіться фото проєкту нового громадського простору на вулиці Панча / Візуалізація ЛКП "Інститут просторового розвитку"
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