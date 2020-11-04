У Львові біля озера на вулиці Панча до 2022 року облаштують громадський простір за 28,7 мільйона гривень. Озеро штучно наповнять водою, а довкола його берегів створять оглядову терасу.

Проєкт громадського простору створили у ЛКП "Інститут просторового розвитку". Очищати озеро на вулиці Панча почали ще у 2019 році. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Що буде довкола озера на Панча

За проєктом, на території нового громадського простору буде 2 водойми на різних рівнях. Під очеретяним мостом створять водоспад.

Озеро штучно наповнюватимуть водою, бо наразі фахівці не знайшли природного джерела живлення.

Довкола озера встановлять лавки, лежаки та локальні зони з вуличними кріслами.

Також створять дитячий майданчик у стилі підводного світу. Там встановлять лазанки-водорості, кораблик для дітей та оглядову терасу.



Біля озера встановлять лавки та крісла / Візуалізація ЛКП "Інститут просторового розвитку"

Зверніть увагу! Озеро на вулиці Панча – це штучна водойма, яка виникла у 50 – 80 роках XX століття під час підготовки території під забудову багатоповерхівками. Озеро живиться від ґрунтових та дощових вод. Наразі воно дуже занедбане.

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Коли закінчать реконструкцію громадського простору на Панча

Чистити озеро почали у 2019 році. У тому ж році проєкт відновлення простору довкола нього здобув перемогу Громадського бюджету-2020. Проєкт створила львів’янка Наталія Процак.

Шевченківська райадміністрація оголосила тендер на виконання робіт з реконструкції озера. Попередня вартість проєкту – 28,7 мільйона гривень. Громадський простір на вулиці Панча повинні створити до 2022 року.

Дивіться фото проєкту нового громадського простору на вулиці Панча / Візуалізація ЛКП "Інститут просторового розвитку"