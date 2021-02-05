У Львові невідомі облили фарбою пам'ятник Степану Бандері: фото
У Львові невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері, розташований на на площі Кропивницького. Інцидент стався в ніч з 4 на 5 лютого.
Джерело: фейсбук Андрія Садового
Міський голова Львова повідомив, що найближчими годинами працівники комунальних служб виконають роботи щодо відчищення пам'ятника.
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Садовий: Сподіваюсь, що вандалів знайдуть і навчать, як правильно використовувати фарбу
Андрій Садовий відзначив, що не знає мету зловмисників, які це зробили. Втім сподівається, що вандалів знайдуть і навчать, як правильно використовувати фарбу.
Всім, кому так заважає Бандера, треба зрозуміти, що славу і важливе місце в історії України неможливо замалювати фарбою,
– наголосив мер Львова.
Він також додав, що відповідну заяву вже направили в поліцію.
Пам'ятник Степану Бандеру у Львові облили фарбою / Фото з фейсбука Андрія Садового
Що кажуть у поліції
У пресслужбі Нацполіції повідомили, що 5 лютого о 2:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи облили фарбою пам'ятник Степану Бандері на площі Кропивницького.
Наразі правоохоронці встановлюють зловмисників, причетних до пошкодження пам'ятника. На місці події працювала слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.
За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство".
У разі доведення провини, зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до 5 років чи позбавлення волі – до 4 років.
Хто такий Степан Бандера?Один з ключових ідеологів українського націоналістичного руху. Після розколу ОУН Бандера був головою Проводу ОУН-Б.
Разом з Ярославом Стецьком був автором Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року.Бандеру ув'язнювали у берлінській в'язниці за свою діяльність. Помер чоловік у 1959 році у Мюнхені від кулі російського агента.
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