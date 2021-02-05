У Львові невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Степану Бандері, розташований на на площі Кропивницького. Інцидент стався в ніч з 4 на 5 лютого.

Джерело: фейсбук Андрія Садового

Міський голова Львова повідомив, що найближчими годинами працівники комунальних служб виконають роботи щодо відчищення пам'ятника.

Читайте також На Львівщині чоловік побив друга до смерті та втік: його знайшли у Бердянську

Садовий: Сподіваюсь, що вандалів знайдуть і навчать, як правильно використовувати фарбу

Андрій Садовий відзначив, що не знає мету зловмисників, які це зробили. Втім сподівається, що вандалів знайдуть і навчать, як правильно використовувати фарбу.

Всім, кому так заважає Бандера, треба зрозуміти, що славу і важливе місце в історії України неможливо замалювати фарбою,

– наголосив мер Львова.

Він також додав, що відповідну заяву вже направили в поліцію.



Пам'ятник Степану Бандеру у Львові облили фарбою / Фото з фейсбука Андрія Садового

Що кажуть у поліції

У пресслужбі Нацполіції повідомили, що 5 лютого о 2:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи облили фарбою пам'ятник Степану Бандері на площі Кропивницького.

Наразі правоохоронці встановлюють зловмисників, причетних до пошкодження пам'ятника. На місці події працювала слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб та підрозділів поліції Львівщини.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

У разі доведення провини, зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до 5 років чи позбавлення волі – до 4 років.