Львівська обласна рада планує закупити 3,5 тисячі примірників книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Книги передадуть у школи Львівщини та Луганщини.

Наразі Львівська облрада веде перемовини з видавництвом щодо закупівлі книг. Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Облрада витратить на закупівлю понад 900 тисяч гривень

Після оприлюднення матеріалів справи щодо заборони розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" усі примірники, які були в наявності, розкупили у лічені хвилини. Наразі, поки вирок суду ще не діє, видавництво готує до випуску додатковий тираж.

Президія Львівської облради 19 жовтня прийняла рішення закупити 3,5 тисячі примірників забороненої судом "Справи Василя Стуса". Книги передадуть у школи та бібліотеки Львівської та Луганської областей.

Ми хочемо провести відкриті торги на закупівлю 3,5 тисячі примірників цієї книжки. Я мав розмову з видавництвом, воно готове на середину листопада їх надрукувати. Ціна книжки 260 гривень, саме таку ціну ми поставимо на торги. Сьогодні буде оприлюднено проєкт рішення змін обласного бюджету,

– розповів голова облради Олександр Ганущин.

За розрахунками, на закупівлю 3,5 тисячі книг "Справа Василя Стуса" Львівська облрада витратить 910 тисяч гривень.