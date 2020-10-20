Львівська облрада закупить для шкіл понад 3 тисячі примірників "Справи Василя Стуса"
Львівська обласна рада планує закупити 3,5 тисячі примірників книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Книги передадуть у школи Львівщини та Луганщини.
Наразі Львівська облрада веде перемовини з видавництвом щодо закупівлі книг. Про це повідомляє ZAXID.NET.
Актуально "Справа Василя Стуса": що варто знати про книгу, яку суд заборонив через Медведчука
Облрада витратить на закупівлю понад 900 тисяч гривень
Після оприлюднення матеріалів справи щодо заборони розповсюдження книги "Справа Василя Стуса" усі примірники, які були в наявності, розкупили у лічені хвилини. Наразі, поки вирок суду ще не діє, видавництво готує до випуску додатковий тираж.
Президія Львівської облради 19 жовтня прийняла рішення закупити 3,5 тисячі примірників забороненої судом "Справи Василя Стуса". Книги передадуть у школи та бібліотеки Львівської та Луганської областей.
Ми хочемо провести відкриті торги на закупівлю 3,5 тисячі примірників цієї книжки. Я мав розмову з видавництвом, воно готове на середину листопада їх надрукувати. Ціна книжки 260 гривень, саме таку ціну ми поставимо на торги. Сьогодні буде оприлюднено проєкт рішення змін обласного бюджету,
– розповів голова облради Олександр Ганущин.
За розрахунками, на закупівлю 3,5 тисячі книг "Справа Василя Стуса" Львівська облрада витратить 910 тисяч гривень.
Коротко про заборону "Справи Василя Стуса"
- 19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва заборонив розповсюджувати книгу "Справа Василя Стуса", яку написав журналіст та історик Вахтанг Кіпіані. Продаж книги дозволений тільки за згодою голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя", нардепа Віктора Медведчука.
- Суд визнав, що деякі фрази у книзі "порушують честь та гідність" Медведчука.
- Рішення приймала скандальна суддя Марина Заставенко з Донецька. У 2017 році її хотіли звільнити за зв'язки з так званою "ДНР".
- Міський голова Львова Андрій Садовий закликав міські книгарні "не боятись" та не вилучати з продажу Справу Василя Стуса.
- Попри заборону суду видавництво Vivat вирішило надрукувати ще один наклад книги "Справа Василя Стуса", бо рішення за позовом Медведчука ще не набрало чинності.