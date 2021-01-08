У департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради повідомили, що з 11 січня рух транспорту на вулиці Пасічній обмежать. Причиною обмеження буде прокладання нової водопровідної мережі.

Рух транспорту обмежать з 8:00 11 січня. Ремонтні роботи проводитиме ТзОВ "Будівельний Регіон". Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Що відомо про обмеження руху транспорту на Пасічній

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт з прокладання водопровідної мережі, з 8:00 11 січня до 20:00 13 січня обмежать рух транспорту на вулиці Пасічній, 3.

Роботи проводить ТзОВ "Будівельний Регіон".



У Львові з 11 січня обмежать рух транспорту на Пасічній / Фото Львівської міськради