У Львові обмежили рух транспорту на вулиці Торф'яній: схема об'їзду
Через будівництво нового ЖК на вулиці Замарстинівській у Львові тимчасово обмежать рух транспорту на вулиці Торф'яній. Обмеження діятиме протягом 5 днів – до 17 квітня.
Джерело:Львівська міськрада
Рух транспорту тимчасово обмежили біля будинку №5. Там не можна буде проїхати з 8:00 12 квітня до 20:00 17 квітня.
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Рух транспорту обмежили через будівництво
Рух транспорту на Торф'яній біля будинку №5 обмежили у зв'язку з будівництвом багатоквартирного будинку на вулиці Замарстинівській, 127. Роботи проводить ПП "Соната Сервіс Груп".
Обмеження діятиме протягом 5 днів – з 08:00 12 квітня до 20:00 17 квітня. Об'їзд цієї ділянки дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху
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