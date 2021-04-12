Через будівництво нового ЖК на вулиці Замарстинівській у Львові тимчасово обмежать рух транспорту на вулиці Торф'яній. Обмеження діятиме протягом 5 днів – до 17 квітня.

Рух транспорту тимчасово обмежили біля будинку №5. Там не можна буде проїхати з 8:00 12 квітня до 20:00 17 квітня.

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Рух транспорту обмежили через будівництво

Рух транспорту на Торф'яній біля будинку №5 обмежили у зв'язку з будівництвом багатоквартирного будинку на вулиці Замарстинівській, 127. Роботи проводить ПП "Соната Сервіс Груп".

Обмеження діятиме протягом 5 днів – з 08:00 12 квітня до 20:00 17 квітня. Об'їзд цієї ділянки дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху

Зверніть увагу! На вулиці Степана Бандери наразі активно тривають ремонтні роботи. Фахівці працюють на ділянці дороги від вулиці Героїв УПА до Городоцької, тож там також обмежили рух транспорту. Завершити ремонт цієї частини планують улітку.



Об'їзд відбуватиметься згідно зі схемою / Фото ЛМР