У Львові обмежили рух транспорту на вулиці Торф'яній: схема об'їзду

Через будівництво нового ЖК на вулиці Замарстинівській у Львові тимчасово обмежать рух транспорту на вулиці Торф'яній. Обмеження діятиме протягом 5 днів – до 17 квітня.

Рух транспорту тимчасово обмежили біля будинку №5. Там не можна буде проїхати з 8:00 12 квітня до 20:00 17 квітня.

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Рух транспорту обмежили через будівництво

Рух транспорту на Торф'яній біля будинку №5 обмежили у зв'язку з будівництвом багатоквартирного будинку на вулиці Замарстинівській, 127. Роботи проводить ПП "Соната Сервіс Груп".

Обмеження діятиме протягом 5 днів – з 08:00 12 квітня до 20:00 17 квітня. Об'їзд цієї ділянки дороги відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху

На вулиці Степана Бандери наразі активно тривають ремонтні роботи . Фахівці працюють на ділянці дороги від вулиці Героїв УПА до Городоцької, тож там також обмежили рух транспорту. Завершити ремонт цієї частини планують улітку.



Об'їзд відбуватиметься згідно зі схемою / Фото ЛМР