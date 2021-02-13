У Львові обвалилася покрівля прибудови до приватного будинку: є загиблий
Фото з місця трагедії / dsns.gov.ua
У Львові на вулиці Садовій обвалилася покрівля одноповерхової прибудови до двоповерхового приватного будинку. Внаслідок цього загинув чоловік.
Джерело:ДСНС
Це сталося 13 лютого о 10:36. Руйнування покрівлі прибудови відбулося на площі 12 квадратних метрів.
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На місце прибули рятувальники, о 11:20 під завалами вони знайшли тіло загиблого чоловіка. Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії.
Зауважимо, що до ліквідації наслідків обвалу залучили 14 надзвичайників та 3 одиниці спецтехніки.
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