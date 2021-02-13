У Львові на вулиці Садовій обвалилася покрівля одноповерхової прибудови до двоповерхового приватного будинку. Внаслідок цього загинув чоловік.

Це сталося 13 лютого о 10:36. Руйнування покрівлі прибудови відбулося на площі 12 квадратних метрів. Читайте також У Львові трамвай збив водійку іншого трамваю: поліція проводить розслідування На місце прибули рятувальники, о 11:20 під завалами вони знайшли тіло загиблого чоловіка. Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії. Зауважимо, що до ліквідації наслідків обвалу залучили 14 надзвичайників та 3 одиниці спецтехніки. Надзвичайні події на Львівщині Напередодні у Львові трапилась пожежа у відділенні "Альфа-Банку". За однією із версій місцевих правоохоронців, це міг бути підпал.

Раніше у Львівській області вщент згоріла пилорама. Пожежа сталася у селі Присліп Самбірського району. На щастя, жертв немає.