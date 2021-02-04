У Львові одну з вулиць назвуть на честь кіборга Ігоря Зінича

У Львові планують назвати одну з вулиць міста на честь бійця 80-ї десантно-штурмової бригади, лікаря, захисника Донецького аеропорту та Героя України Ігоря Зінича. Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що, ймовірно, це зроблять на День міста.

Джерело: Львівська міськрада

Садовий 4 лютого зустрівся з учасником війни на Сході України, оборонцем Донецького аеропорту Олегом Височанським. Під час зустрічі вони обговорили ініціативу назвати до Дня міста одну із вулиць на честь Ігоря Зінича.

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Яку вулицю планують назвати на честь Зінича

Садовий підтримав пропозицію назвати одну з львівських вулиць на честь Зінича й запропонував зробити це до Дня міста.

В нас є така традиція, що ми кожного року до Дня міста, яке ми святкуємо у травні, даємо назву тій чи іншій вулиці. Тому дуже гідна буде пропозиція, щоб ми назвали вулицю на честь Ігоря Зінича,

– зазначив мер.

За словами Височанського, військові пропонують назвати на честь Зінича одну з нових вулиць міста.

"Ми б не хотіли називати старі вулиці іменами нових Героїв. У нових кварталах є нові вулиці, які можна перейменовувати. Нова історія України, нові Герої, тому мають бути нові вулиці, нові мурали, інсталяції", — зазначив Височанський.

На думку Садового, у межах розвитку нових мікрорайонів можна знайти оптимальний варіант. Й поки триває війна на Сході, у Львові будуть називати вулиці іменами новітніх Героїв.

Ми приймемо відповідні рішення про те, що до того часу, поки триває війна, ми даємо назви вулицям нових Героїв. Тому поки що залишаємо осторонь інші пропозиції, адже в рік, як правило, ми даємо назву лише одній вулиці,

– підсумував міський голова.

Коротко про Ігоря Зінича