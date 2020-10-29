У Львові через карантин з 5 міської клінічної лікарні виписали онкохворого 25-річного чоловіка. Через кілька днів він помер. Львівська прокуратура відкрила кримінальне провадження через смерть пацієнта.

Керівництво 5 лікарні також проведе службове розслідування. Проте у медзакладі зазначили, що чоловіка просто скерували на самоізоляцію, бо він контактував з хворими на коронавірус. Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Чому чоловіка скерували з лікарні додому.

Львів’янин лікувався у 5 міській клінічній лікарні через крововилив. Проте його довелось виписати, бо у медзакладі розпочався карантин.

Пізніше чоловіка поклали у лікарню за місцем проживання у Пустомитах. Там у 25-річного онкохворого пацієнта виявили коронавірус. Через кілька днів він помер. Родичі львів'янина звинувачують у його смерті лікарів.

25-річний Олег Кулиняк мав онкологічну хворобу. Нещодавно у нього стався крововилив і він перебував на лікуванні у 5-й міській лікарні Львова. Під час проходження лікування Олег підхопив коронавірус. Заразився він від іншого пацієнта, який перебував у лікарні,

– розповіла ЗМІ дружина померлого.

Що говорять лікарі

За словами головного лікаря 5 міської лікарні Андрія Миськіва, у медзакладі вже створили комісію для проведення службового розслідування. Також у лікарні перевірятимуть факти, які опублікували у соцмережах.

Миськів розповів, що чоловік потрапив у лікарню з гострою лейкемією. Він пробув у медзакладі протягом тижня. Проте, коли у лікарні виявили осередок хворих на COVID-19, пацієнта виписали та скерували на самоізоляцію як контактну людину.

"Усім пацієнтам відібрали ПЛР-аналізи, в кого був позитивний тест, тих скерували в інші медзаклади, які лікують таких пацієнтів. Тих, в яких не було виявлено COVID-19, скерували на самоізоляцію. Наскільки мені відомо, у цього пацієнта не було виявлено збудника коронавірусу і його скерували на самоізоляцію", – додав Миськів.

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Прокуратура починає розслідувати смерть чоловіка

Львівська прокуратура дізналась про смерть чоловіка зі ЗМІ й почала розслідування за ненадання допомоги хворому медпрацівником, що спричинило смерть пацієнта.

Підставою для початку кримінального провадження стала інформація у ЗМІ щодо бездіяльності лікарів однієї з міських клінічних лікарень Львова, у якій за кілька днів до смерті перебував пацієнт і з якої його виписали без надання належної меддопомоги, внаслідок чого чоловік помер 22 жовтня,

– повідомила пресслужба Львівської облпрокуратури.

Зверніть увагу! З 2 листопада у 5 міській клінічній лікарні почнуть лікувати хворих на коронавірус. Там вже облаштували 80 ліжок для пацієнтів з COVID-19.