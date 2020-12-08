Шевченківський райсуд Львова оштрафував адміністраторку "Хмільного дому Роберта Домса" на 17 тисяч гривень. Жінку визнали винною у порушенні карантину вихідного дня.

Попри заборону уряду "Хмільний дім Роберта Домса" працював у вихідні. Тому до закладу навідались поліцейські та склали на адміністраторку протокол за порушення карантину вихідного дня. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Як на адміністраторку склали протокол за порушення карантину

"Хмільний дім Роберта Домса" на вулиці Клепарівській 14 листопада приймав відвідувачів попри заборону уряду.

Саме в цей день почався карантин вихідного дня, тому усі ресторани, паби та кафе повинні були бути зачинені чи працювати лише на доставку.

Правоохоронці навідались до "Хмільного дому Роберта Домса" близько 22:00.

Вони зафіксували, що заклад приймає відвідувачів, тому на адміністраторку склали протокол за порушення карантину вихідного дня.

Як відбувався суд

Під час судового засідання адміністраторка заявила, що вона є лише найманою працівницею, тому не може вирішувати, коли заклад зачиняється, а коли – ні. Жінка своєї провини не визнавала. Вона додала, що правоохоронці склали на неї протокол з порушеннями.

Проте суддя Шевченківського райсуду Руслан Єзерський визнав жінку винною, спираючись на голослівність невизнання провини, яке спростовує адмінпротокол. Суд оштрафував жінку на 17 тисяч гривень.

Директор пабу "Хмільний дім Роберта Домса" Роман Заяць заявив, що на рішення суду обов'язково подадуть апеляцію.

Цікаво! Нещодавно у Львові відбулось судове засідання щодо схожої справи. 30 листопада Галицький суд Львова скасував штраф за порушення карантину вихідного дня рестораном Celentano Ristorante. Протокол про порушення також склали на адміністраторку. Проте суд визнав переконливими пояснення жінки, що вона є лише найманою працівницею, і закрив справу.