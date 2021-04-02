Галицький суд Львова оштрафував львів'янина Михайла Шевелюка за порушення карантину. Він 15 січня організував протест проти зростання цін на газ під стінами ЛОДА.

На пікет прийшли понад 40 людей. Правоохоронці склали на організатора акції протокол про порушення карантину.

До теми "Львівгаз" оштрафували на понад 75 мільйонів гривень за зловживання монополією

Шевелюк організував пікет проти зростання цін на газ

Керівник львівської філії ГО "Конституційно-правовий конгрес" Михайло Шевелюк 15 січня організував пікет біля будівлі Львівської ОДА, що на вулиці Винниченка, 18.

У масовій акції взяли участь 42 людини. Пікет розпочався близько 12:00.

Учасники акції виступали проти підвищення ціни на газ для населення.

Схожі акції протесту відбулись і в інших містах України.

Через порушення карантину правоохоронці склали на Шевелюка адмінпротокол.

Цікаво! Михайло Шевелюк є керівником ГО "Конституційно-правовий конгрес" у Львівській області. На фейсбук-сторінці львів'янина також вказано, що він керує "Школою гостинного сервісу", яка займається ресторанним консалтингом.

Як відбувалось судове засідання

Галицький районний суд Львова розглянув цю справу 26 березня. Шевелюк на судове засідання не прийшов.

Суддя Віталій Стрельбицький визнав його винним у порушенні карантину. Львів'янина оштрафували на 17 тисяч гривень. Проте у Шевелюка є 10 днів, щоб подати на це рішення апеляцію.

Зверніть увагу! З 25 березня Львівщина перебуває у червоній карантинній зоні. На території області заборонено проводити будь-які масові заходи. Мінімальний штраф за порушення карантину становить 17 тисяч гривень.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу