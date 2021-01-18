Львівський паб "Залізна шапка", що розташований на вулиці Театральній, оштрафували на 208 тисяч гривень за нелегальне використання музики. Штраф наклали після візиту співробітника Української ліги авторських і суміжних прав, який почув у залі пісні Depeche mode, Arctic Monkeys, Емінема та Джонні Кеша.

Використання піратської музики у пабі "Залізна шапка" зафіксували ще у серпні 2019 року. Українська ліга авторських та суміжних прав подала на паб до суду. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Чому Українська ліга авторських та суміжних прав подала до суду

Після візиту працівника Української ліги авторських та суміжних прав до паба "Залізна шапка" ліга звернулась до адміністрації закладу з пропозицією укласти офіційний договір на використання музики.

Відповіді не було, тому організація подала на паб до суду.

Українська ліга авторських та суміжних прав вимагала компенсувати їй як представнику інтересів музикантів збитки від використання пісень.

Господарський суд Львівщини відмовив у задоволенні позову.

Своє рішення суддя пояснив тим, що Українська ліга авторських і суміжних прав не надала документів, що підтвердили б її право вимагати компенсацію за музикантів.

Це рішення організація оскаржила у Західному апеляційному господарському суді, який таки погодився, що музику й справді використовували нелегально.

Як відбувався суд

Під час судового засідання юристи пабу пояснили, що мали договір на використання музики з Українським агентством з авторських прав. Проте, як з'ясувалось потім, їм потрібно було укласти інший договір, а саме з Українською лігою авторських прав, яка є офіційною організацією, що слідкує за дотриманням авторських прав.

Колегія суддів під головуванням Наталії Галушко оштрафували паб на 208,65 тисячі гривень за нелегальне використання у пабі 11 пісень. Також заклад повинен додатково відшкодувати Українській лізі авторських прав ще й 20 тисяч гривень витрат на юристів.