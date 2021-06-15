Відомого львівського пам'яткоохоронця підозрюють у привласненні мільйона гривень з держбюджету

Слідчі 11 червня повідомили про підозру відомому львівському пам'яткоохоронцю Василеві Петрику. За версією слідства, він був причетний до привласнення мільйона гривень під час реставрації історико-культурного парку "Древній Звенигород".

Сам Петрик усі звинувачення відкидає. Посадовець впевнений, що його політично замовили.

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Пам'яткоохоронцю повідомили про підозру

Очільнику департаменту архітектури та містобудування ЛОДА Василеві Петрику 11 червня повідомили про підозру в "заволодінні бюджетними коштами".

За версією слідства, у грудні 2020 року під час під час облаштування історико-культурного парку "Древній Звенигород" він разом з 2 виконавцями та спеціалістом з технічного нагляду привласнив понад 1 мільйон гривень.

У прокуратурі розповіли, що підозрювані буцімто підробили первинні документи щодо завезення насипного ґрунту.

Вони внесли відомості про виконану роботу та її вартість, однак нічого не виконали.

Проєкт реставрації "Древнього Звенигорода" у 2018 році переміг на конкурсі Проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовувати за гроші з держбюджету.

Розпорядником було ПП "Белзький мур", директором якого з 2013 по 2021 рік був Василь Петрик.

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Василь Петрик спростовує звинувачення

Петрик запевняє, що інформація про те, що він привласнив мільйон гривень – наклеп і політичне замовлення. Посадовець переконаний, що так опоненти змушують його відмовитись від роботи над документацією щодо внесення Миколаївської фортеці до переліку пам'яток. Також вони, ймовірно, хочуть позбутись Петрика як начальника управління охорони об'єктів культурної спадщини Львівської ОДА.

Через мою активну пам'яткоохорону діяльність та відстоювання інтересів Миколаївської фортеці, яку цинічно хочуть знищити та розтягнути на пісок, проти мене порушили кримінальну справу, яка не варта "виїденого яйця",

– заявляє Петрик.

За словами посадовця, він – єдиний очільник управління за останні роки, який вийшов з середовища пам'яткоохоронців і готовий активно боротись за збереження кожної пам'ятки.

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Посадовець розповів про своїх опонентів

Пам'яткознавець розповів, що в грудні 2020 року на території історико-культурного парку "Древній Звенигород" виконали підготовчі роботи, складовою яких було завезення ґрунту. Щодо цього у правоохоронців виникли питання, попри те, що ґрунт досі видно будь-кому, хто приїздить до Звенигорода.

Поліція відкрила кримінальне провадження за офіційним зверненням директора КП ЛОР "Реставрація та управління замками та палацами Львівщини" Валерія Потюка. За словами Петрика, він вже декілька місяців усіма законними та незаконними методами намагається знищити Миколаївську фортецю.

"У 2019 році на звернення активістів та науковців я продовжив роботу з цією цікавою пам'яткою на території села Тростянець. Вже тоді було зрозуміло – історичну фортецю руйнують задля облаштування там кар'єру з видобутку піску", – додав пам'яткоохоронець.

Посадовець зазначив, що в боротьбі за фортецю основним його опонентом є ТзОВ "Західінвест-патнери". Саме ця приватна компанія планує влаштувати на місці об'єктів культурної спадщини кар'єр для видобутку піску.

"Попри те, що кримінальна справа не має жодного стосунку до моєї роботи як начальника управління, підозру мені вручили, зокрема, і як посадовій особі, що є некоректно і є свідченням істинних намірів – дискредитувати мене в очах суспільства", – підсумував Петрик.

Коротко про Василя Петрика