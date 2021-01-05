У Львові влаштували цікавий флешмоб "Автомобільна ялинка". Водії на парковці "Арена Львів" створили ялинку з 40 автомобілів.

На створення новорічної фігури витратили 3 дні. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці авторинку CarbaZar.

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У 2022 році водії хочуть зробити ще більшу ялинку та встановити рекорд.

"Надіємось, що це буде наша добра традиція і наступного року ми зробимо ще більшу ялинку", – написали організатори.

Ялинка з автомобілів у Львові: дивіться відео

До слова, новорічна ялинка у Києві потрапила в десятку найгарніших у Європі. Новорічна красуня посіла почесне 7 місце. Однак цьогоріч її обговорювала чи не вся країна. Все через "чаклунський" капелюх, який повісили на її верхівку, однак, згодом все ж зняли.



10 кращих ялинок Європи / Інфографіка 24 канал