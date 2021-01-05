У Львові на парковці створили ялинку з 40 автомобілів: казкове відео
У Львові влаштували цікавий флешмоб "Автомобільна ялинка". Водії на парковці "Арена Львів" створили ялинку з 40 автомобілів.
На створення новорічної фігури витратили 3 дні. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці авторинку CarbaZar.
До теми Село на Буковині вразило розкішною новорічною ілюмінацією: казкове відео
У 2022 році водії хочуть зробити ще більшу ялинку та встановити рекорд.
"Надіємось, що це буде наша добра традиція і наступного року ми зробимо ще більшу ялинку", – написали організатори.
Ялинка з автомобілів у Львові: дивіться відео
До слова, новорічна ялинка у Києві потрапила в десятку найгарніших у Європі. Новорічна красуня посіла почесне 7 місце. Однак цьогоріч її обговорювала чи не вся країна. Все через "чаклунський" капелюх, який повісили на її верхівку, однак, згодом все ж зняли.
Поділитися новиною