У Львові на закоханих впала брила льоду: дівчина отримала множинні відкриті переломи

У Львові на закохану пару з даху готелю впала брила заледенілого снігу. Хлопець отримав лише переляк, а от його кохана – множинні відкриті переломи.

У дівчини повністю розтрощена стопа. Постраждалій, ймовірно, доведеться робити пересадку шкіри.

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Як на закоханих впала брила льоду

Інцидент трапився 14 лютого на проспекті Шевченка. На пару з даху готелю впала величезна брила з заледенілого снігу.

Я йду і перемикається картинка: я вже лежу і кричу, що не відчуваю ніг. Це просто величезні глиби льоду впали на мене,

– розповіла дівчина.

Готель, з даху якого на пару впала брила, є приватною власністю. Тому саме керівництво закладу несе відповідальність за травмування дівчини. У готелі вже пообіцяли, що візьмуть на себе усі витрати за лікування постраждалої.

Також дах готелю розчистили від снігу та буруль. Територію навколо закладу обгородили, щоб уникнути ще однієї такої фатальної ситуації.

Що розповіли у Львівській міськраді

У ЛМР розповіли, що будинок на проспекті Шевченка, з якого впала буруля, перебуває в управлінні ОСББ.

Будинок, з якого відбулося падіння, є в управлінні ОСББ "Шевченка, 26 – 28". За цим фактом тривають слідчі дії. Керівництво ОСББ стверджує, що сніг забирають з будівлі й будинок обгороджено, однак через те, що покрівля складна – ламана, відбуваються намети снігу,

– розповів Андрій Зозуля, голова Галицької райадміністрації.

За словами директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександра Одинця, відшкодовувати збитки за пошкодження майна чи травмування перехожих внаслідок падіння буруль чи снігу повинен власник або балансоутримувач будинку.

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Що робити, щоб вберегтись від падіння буруль та снігу