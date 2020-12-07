У Львові пасажири жорстоко побили та пограбували таксиста: фото
У Львові двоє пасажирів 7 грудня пограбували таксиста. Зловмисники жорстоко побили чоловіка та відібрали у нього 4 тисячі гривень.
Зловмисники пограбували таксиста близько 5 години ранку. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як чоловіки пограбували таксиста
- Стурбований водій таксі близько 5 години ранку зателефонував до поліції.
- Чоловік розповів, що на вулиці Стефаника на нього напали пасажири, яких він підвозив.
- Зловмисники побили водія та вкрали 4 тисячі гривень. Після цього вони втекли.
- Невдовзі поліцейські помітили на вулиці Мартовича двох чоловіків. Вони були схожими на нападників, яких описав таксист.
- Правоохоронці затримали чоловіків. Зловмисниками виявились 24-річний житель Пустомитівського району та львів'янин віком 26 років.
Чоловіки пограбували таксиста близько 5:00 / Фото поліції Львівщини
Що загрожує зловмисникам
Слідчі відкрили кримінальне провадження за грабіж. Санкція статті передбачає покарання – від 4 до 6 років за ґратами.
Правоохоронці затримали зловмисників. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.
Чоловіки вкрали в таксиста 4 тисячі гривень / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини
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