У Львові двоє пасажирів 7 грудня пограбували таксиста. Зловмисники жорстоко побили чоловіка та відібрали у нього 4 тисячі гривень.

Зловмисники пограбували таксиста близько 5 години ранку. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

Цікаво Афера на 15 мільйонів гривень: у Львові засудили зловмисницю

Як чоловіки пограбували таксиста

Стурбований водій таксі близько 5 години ранку зателефонував до поліції.

Чоловік розповів, що на вулиці Стефаника на нього напали пасажири, яких він підвозив.

Зловмисники побили водія та вкрали 4 тисячі гривень. Після цього вони втекли.

Невдовзі поліцейські помітили на вулиці Мартовича двох чоловіків. Вони були схожими на нападників, яких описав таксист.

Правоохоронці затримали чоловіків. Зловмисниками виявились 24-річний житель Пустомитівського району та львів'янин віком 26 років.



Чоловіки пограбували таксиста близько 5:00 / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмисникам

Слідчі відкрили кримінальне провадження за грабіж. Санкція статті передбачає покарання – від 4 до 6 років за ґратами.

Правоохоронці затримали зловмисників. Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Наразі слідчі продовжують проводити досудове розслідування.



Чоловіки вкрали в таксиста 4 тисячі гривень / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини