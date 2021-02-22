У Львові патрульні затримали крадія телефонів через відсутність маски: фото
Патрульні затримали порушника карантину з краденим телефоном та підробленим посвідченням / Патрульна поліція Львівщини
У Львові 21 лютого патрульні випадково затримали зловмисника через відсутність маски. У порушника карантину знайшли підроблене посвідчення та крадений телефон.
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
Чоловіка затримали на залізничному вокзалі. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Як затримали чоловіка
- Патрульні підійшли до чоловіка на залізничному вокзалі, бо у нього не було засобів індивідуального захисту.
- Правоохоронці встановили особу порушника. Ним виявився 23-річний житель Пустомитівського району.
- Під час поверхневої перевірки патрульні знайшли у нього телефон, серійний номер якого був внесений у базу даних як викрадений.
- Телефон викрали у листопаді 2020 року у 32-річної жительки Києва.
- Також у чоловіка знайшли посвідчення особи з інвалідністю з його фотографією.
- Проте у документі було вказане інше прізвище та дата народження, ніж у паспорті порушника.
- Патрульні передали чоловіка слідчим для встановлення обставин.
Зловмисника затримали на залізничному вокзалі / Фото Патрульної поліції Львівщини
У чоловіка знайшли підроблене посвідчення / Фото Патрульної поліції Львівщини
Слідчі встановлюють обставини події / Фото Патрульної поліції Львівщини
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