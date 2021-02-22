У Львові 21 лютого патрульні випадково затримали зловмисника через відсутність маски. У порушника карантину знайшли підроблене посвідчення та крадений телефон.

Чоловіка затримали на залізничному вокзалі. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Цікаво У Львові крадій закопався в сніг, аби його не впіймали поліцейські: фото Як затримали чоловіка Патрульні підійшли до чоловіка на залізничному вокзалі, бо у нього не було засобів індивідуального захисту.

Правоохоронці встановили особу порушника. Ним виявився 23-річний житель Пустомитівського району.

Під час поверхневої перевірки патрульні знайшли у нього телефон, серійний номер якого був внесений у базу даних як викрадений.

Телефон викрали у листопаді 2020 року у 32-річної жительки Києва.

Також у чоловіка знайшли посвідчення особи з інвалідністю з його фотографією.

Проте у документі було вказане інше прізвище та дата народження, ніж у паспорті порушника.

Патрульні передали чоловіка слідчим для встановлення обставин.

Зловмисника затримали на залізничному вокзалі / Фото Патрульної поліції Львівщини

У чоловіка знайшли підроблене посвідчення / Фото Патрульної поліції Львівщини

Слідчі встановлюють обставини події / Фото Патрульної поліції Львівщини