У Львові патрульні затримали крадія телефонів через відсутність маски: фото

22 лютого 2021 , 12:49
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Джерело:

Патрульна поліція Львівщини

У Львові 21 лютого патрульні випадково затримали зловмисника через відсутність маски. У порушника карантину знайшли підроблене посвідчення та крадений телефон.

Чоловіка затримали на залізничному вокзалі. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Як затримали чоловіка

  • Патрульні підійшли до чоловіка на залізничному вокзалі, бо у нього не було засобів індивідуального захисту.
  • Правоохоронці встановили особу порушника. Ним виявився 23-річний житель Пустомитівського району.
  • Під час поверхневої перевірки патрульні знайшли у нього телефон, серійний номер якого був внесений у базу даних як викрадений.
  • Телефон викрали у листопаді 2020 року у 32-річної жительки Києва.
  • Також у чоловіка знайшли посвідчення особи з інвалідністю з його фотографією.
  • Проте у документі було вказане інше прізвище та дата народження, ніж у паспорті порушника.
  • Патрульні передали чоловіка слідчим для встановлення обставин.


Зловмисника затримали на залізничному вокзалі / Фото Патрульної поліції Львівщини


У чоловіка знайшли підроблене посвідчення / Фото Патрульної поліції Львівщини


Слідчі встановлюють обставини події / Фото Патрульної поліції Львівщини