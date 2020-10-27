У Львові Личаківський райсуд визнав винним у хабарництві патрульного Ореста Гембару. Його оштрафували на 25,5 тисяч гривень та звільнили з поліції.

Гембара вимагав у нетверезого водія 12 тисяч гривень хабаря. Після того, як правоохоронця затримали, його одразу звільнили з патрульної поліції. Про це повідомляє ZAXID.NET.

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За що патрульний вимагав хабар

У квітні 2020 року Гембара зупинив автівку, за кермом якої сидів п’яний водій .

. Патрульний запропонував чоловікові не складати протокол, якщо той дасть йому хабар.

Водій дав правоохоронцеві 1,7 тисячі гривень . Ще 10 тисяч гривень він повинен був принести патрульному згодом.

правоохоронцеві . Ще він повинен був принести патрульному згодом. Правоохоронець забрав у чоловіка документи – страховий поліс, свідоцтво про реєстрацію авто та 2 закордонні паспорти.

– страховий поліс, свідоцтво про реєстрацію авто та 2 закордонні паспорти. Він обіцяв повернути водієві його речі, коли отримає решту грошей.

Як затримали правоохоронця-хабарника

Під час передачі 10 тисяч гривень 22 квітня патрульного затримали співробітники СБУ. Гембара зізнався у скоєнні злочину під час розгляду судової справи.

За день до затримання патрульного, 21 квітня, чоловік написав заяву на звільнення. А вже 23 квітня його звільнили.

Яке покарання очікує на патрульного за хабарництво

Суддя Роман Головатий дослідив усі докази у цій справі. Він визнав Гембару винним у хабарництві.

Тепер чоловік повинен заплатити 25,5 тисяч гривень штрафу. Також він не має права працювати в державних та правоохоронних органах впродовж 2 років.