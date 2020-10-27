Львівського патрульного оштрафували за хабарництво: він вимагав гроші у п’яного водія
У Львові Личаківський райсуд визнав винним у хабарництві патрульного Ореста Гембару. Його оштрафували на 25,5 тисяч гривень та звільнили з поліції.
Гембара вимагав у нетверезого водія 12 тисяч гривень хабаря. Після того, як правоохоронця затримали, його одразу звільнили з патрульної поліції. Про це повідомляє ZAXID.NET.
Читайте також У Львові кияни грабували термінали: їх спіймали на гарячому – фото
За що патрульний вимагав хабар
- У квітні 2020 року Гембара зупинив автівку, за кермом якої сидів п’яний водій.
- Патрульний запропонував чоловікові не складати протокол, якщо той дасть йому хабар.
- Водій дав правоохоронцеві 1,7 тисячі гривень. Ще 10 тисяч гривень він повинен був принести патрульному згодом.
- Правоохоронець забрав у чоловіка документи – страховий поліс, свідоцтво про реєстрацію авто та 2 закордонні паспорти.
- Він обіцяв повернути водієві його речі, коли отримає решту грошей.
Як затримали правоохоронця-хабарника
Під час передачі 10 тисяч гривень 22 квітня патрульного затримали співробітники СБУ. Гембара зізнався у скоєнні злочину під час розгляду судової справи.
За день до затримання патрульного, 21 квітня, чоловік написав заяву на звільнення. А вже 23 квітня його звільнили.
Яке покарання очікує на патрульного за хабарництво
Суддя Роман Головатий дослідив усі докази у цій справі. Він визнав Гембару винним у хабарництві.
Тепер чоловік повинен заплатити 25,5 тисяч гривень штрафу. Також він не має права працювати в державних та правоохоронних органах впродовж 2 років.